Kartalkaya’da tarihin en kötü sezonlarından biri yaşanıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı yetersiz kalınca 25 pistten sadece 8'i açılabildi. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, "Otellerin doluluk oranı yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor" dedi.

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Bolu’daki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, bu sezon kar istenilen seviyeye ulaşmadı.

Hava sıcaklığı nedeniyle kısa süreli karın yağdığı Kartalkaya’da pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Güneşin vurduğu noktalarda karlar tamamen erirken, 25 pistten sadece 8’inde kayak yapılabiliyor.

Kar kalınlığının istenilen seviyede olmaması nedeniyle bölgedeki otellerin doluluk oranı ise yüzde 20’de kaldı.

‘BÖYLE KÖTÜ SEZON GÖRMEDİM’

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, son 42 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini belirterek, “Kartalkaya’da kar bu yıl yetersiz kaldı. Pistlerin birçoğu kapalı. Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Son yılların en kötü sezonunu yaşıyoruz. 42 senedir Kartalkaya’dayım, böyle kötü sezon görmedim” diye konuştu.

‘AÇIK PİSTLERDE KAYAK KEYİFSİZ’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü sürekli takip ettiklerini anlatan Ergül, “Kar, yılbaşına yakın ya da birkaç gün sonra her zaman yağardı fakat bu sefer en kötüsü oldu. Şu anda oteller, pistlerini birleştirdi. Bir bölümünde 2 pist açık, kar yapma makinesi olan alanda ise 6 pist açık. Tamamını toplarsak yaklaşık 15 kilometre gibi kayılan bir alan var. Kartalkaya’da normalde 25 tane pist var, açık pistlerde de kayak keyifsiz” dedi.

Sezonun geri kalanı ile ilgili de görüşlerini bildiren Ergül, “Müşteri yoğunluğu da yüzde 20 civarında. Bu ayın 27’sinden itibaren yoğun bir kar yağışı gözüküyor. Bizler de devamlı meteoroloji raporlarını takip ediyoruz. O kar gelirse artık zararın neresinden dönülse kârdır” dedi.

(DHA)

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