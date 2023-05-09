Kılıçdaroğlu 15 Mayıs’ta ilk soruşturma için adres verdi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime günler kalan Bloomberg'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e konuştu.

“Erdoğan’ın rakibi borsa ve ekonomi verilerini soruşturma sözü verdi” başlığıyla aktarılan röportajda Kılıçdaroğlu, mevcut hükümetin Türkiye ekonomisinin ve maliyesinin gerçek durumunu örtbas ettiğine, resmi verilerin güvenilir olmadığına işaret etti.

Borsa İstanbul’un soygun aracına dönüştürüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Küçük yatırımcının nasıl soyulduğunu biliyorum, bu nedenle ilk soruşturmayı borsada başlatacağız” dedi.

2022 yılında yüzde 196 oranında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana ise yüzde 20 değer kaybetti.

‘RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL’

Cumhurbaşkanı seçimini kazanmaları halinde ekonomide hasarı tespit etmek ve gerçekte ne olup bittiğini anlamak için iki hafta içinde bir komisyon kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu,

“Rakamlar şeffaf değil, doğru değil. Yükümlülüklerimiz, taahhütlerimiz veya gelir ve giderlerimiz hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz” dedi.

Kılıdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, bu komisyon ekonomideki gerçek durumun resmini Millet İttifakı’nı oluşturan altı lidere sunacak ve bu veriler daha uzun vadeli planların temelini

oluşturacak.

Kılıdaroğlu ayrıca, seçimi kazanmaları halinde israfın önlenmesi konusunda kararlar alacaklarını da belirtti.

MERKEZ BANKASI’NA ‘GÜVEN VEREN’ BAŞKAN

Bloomberg haberinde, Merkez Bankası’nın bir yılı aşkın süredir herhangi bir doğrudan döviz müdahalesi yaptığına dair resmi açıklama yapmadığını ancak Aralık 2021 ile Nisan 2023 arasında arka kapıdan yaklaşık 177 milyar dolarlık döviz sattığını aktarıldı.

Haberde, “Muhalefet ittifakının ortaya koyduğu plan, Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde Erdoğan’ı yenmesi halinde ‘bağımsız’ bir merkez bankasıyla geleneksel politika yapımına dönüş sözü veriyor” denildi.

Kılıçdaroğlu, bu konuda “Merkez Bankası başkanı iç ve dış çevrelere güven veren biri olursa sorun büyük ölçüde çözülür” dedi.

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