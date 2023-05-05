Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki…

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' serisinin 7’nci videosunu paylaştı. Kültür-sanat ve eğlence sektörüne ilişkin projesini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Organize Sanat Bölgeleri kuracağız. Şirketlerimize bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. İstanbul’da 2 özel endüstri bölgesi kuracağız” dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ serisinin 7'nci videosunda ‘Organize Sanat Bölgeleri' konusunu ele aldı.

“ORGANİZE SANAT BÖLGELERİ KURACAĞIZ”

“Bu defa, ‘bacasız sanayi' diye bildiğimiz bir sektöre; kültür-sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* “Kuracağımız Organize Sanat Bölgeleri ile yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü en verimli, kar marjı en yüksek sektörlerden birisi. Ve aynı zamanda yerli.

“PASTADAKİ PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”

* Bugün Türkiye'de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler dünyadaki 140 ülkede izlenerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız. Bu pastadaki payımızı artıracağız.

“YILLIK 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ KOYACAĞIZ”

* Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız.

“DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AÇACAĞIZ”

* Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul'da 2 özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge sinema, dizi, film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız.

“HAYDİ TÜRKİYE”

* Aynı zamanda binlerce gencimizi eğiterek görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz. Haydi Türkiye.”

Kılıçdaroğlu videoya, “Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri'ni anlattım” notunu da düştü.

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