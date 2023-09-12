Kokainin ham maddesi ekimi rekor kırdı

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir rapora göre Kolombiya'nın koka bitkisi üretimi geçen yıl 230 bin hektar alana ulaşarak rekor seviyeye yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre kokainin hammaddesi olan koka üretimi Kolombiya’da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nın (UNODC) yayımladığı yıllık rapora göre geçen yıl 230 bin hektar alana kokainin ana maddesi olan koka ekildi. Bu rakam 2021 yılına göre yüzde 13 artış gösterdi.

Raporda ayrıca potansiyel kokain üretiminin son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ve geçen yıl yüzde 24 artışla 1738 tona yükseldiği belirtildi.

UNODC Bölge Direktörü Candice Welsch raporla ilgili olarak “Ülkede koka ekiminin her yıl artması endişe verici” dedi ve üretimin güneydeki sınır eyaleti Putumayo’da artış gösterdiğini söyledi.

Kolombiya’da koka üretimi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (Farc) terhis olmasıyla birlikte 2017’den 2020’ye kadar kısa bir süre düşüş göstermişti.

‘SAĞLIK SORUNU OLARAK GÖRÜLMELİ’

Kolombiya’nın ilk sol lideri Gustavo Petro, cumartesi günü Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen uyuşturucu kaçakçılığı zirvesinde yaptığı konuşmada ülkenin uyuşturucuya nasıl yaklaştığını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu ve uyuşturucuyu askeri bir sorun yerine sağlık sorunu olarak görmek gerektiğini belirtti.

Petro yönetimi, siyasi emellerini finanse etmek için uyuşturucu ticareti yapan örgütler ve silahlı gruplarla barış anlaşmaları yapmaya çalışıyor.

Adalet Bakanı Néstor Osuna ise pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin uyuşturucu politikasındaki başarısının “şiddet içeren suçların azalması ve koka ekilen bölgelerdeki yoksulluğun azalması ile ölçülmesi gerektiğini” söyledi.

Analistlere göre koka fiyatları yaklaşık yüzde 30 düştü.

İlginizi Çekebilir Motorine zam geliyor

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar pozitif seyrediyor