Kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele

Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek

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Ordu’da fındık bahçelerini tehdit eden kahverengi kokarca böceği, biyolojik mücadele yöntemiyle kontrol altına alınacak. Özellikle fındık hasat döneminde Fatsa ilçesinde bahçelerde büyük bir sorun haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı, Fatsa Ziraat Odası, Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından bir çalışma başlatıldı.

Bu projenin bir parçası olarak, fındık üretimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceğiyle mücadele edilmesi amacıyla, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen samuray arıları kullanılacak.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, kahverengi kokarcanın sadece fındık değil, aynı zamanda bölgedeki diğer tarım ürünlerine de zarar veren bir böcek olduğunu belirtti. Bu yılın kokarca popülasyonunun geçmiş yıllara göre %300-400 oranında arttığını vurgulayan Gürsu, özellikle hasat döneminde kokarca sayısının ne kadar yüksek olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Gürsu, Fatsa Ziraat Odası olarak Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışmalara başladıklarını ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde bu zararlı böcekle mücadele için samuray arısı üretildiğini öğrendiklerini açıkladı.

Zararlı böceğin popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla samuray arılarını kullanma planlarını paylaşan Gürsu, “Öncülüğümüzde enstitü tarafından kokarcaların yoğun olduğu bazı bahçelere tuzaklar kuruldu. Her hafta bu tuzaklardaki kokarcalar canlı olarak toplanıp laboratuvar ortamında samuray arılarının üretimi için kullanılıyor. Şu an için kimyasal müdahale dışında yapabileceğimiz bir şey yok, ancak önümüzdeki mayıs ayında biyolojik bir mücadeleye başlayacağız. Yetiştirilen samuray arıları doğaya salınacak.” dedi.

Gürsu ayrıca, kokarca sorununun sadece fındık üreticilerini değil, aynı zamanda şehir merkezlerinde, apartmanlarda ve evlerde de görülebileceğini ve hemen müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahverengi kokarcanın ömrünün 365 gün olduğunu ve yıllık olarak %80’inin öldüğünü söyleyerek, “Geride kalan %20’si gelecek yılın zararlarını oluşturacaktır. Bu zararları önlemek için toplu bir mücadele gerekiyor.” diye ekledi.

Gürsu, mayıs ayında başlayacakları biyolojik mücadele sonuçlarına göre çiftçilere bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini ve böylece kokarca sorunuyla mücadele edeceklerini belirtti.

Fındık bahçesinde ciddi zararlar gördüğünü ifade eden Gürsu, fındıkların kalitesiz olduğunu ve bu nedenle ürünlerin satışının zorlaştığını kaydetti.

Ayrıca, kahverengi kokarcanın verdiği zararlar nedeniyle tüccarların bu bölgenin fındığını almaktan kaçındığını ifade eden Gürsu, “Fındık yağı gibi ürünler dışında verimli bir fındık üretimi mümkün değil. Sahil bölgelerinde popülasyon hızla artıyor.” dedi.

Fatsa ilçesi Meşebükü mahallesinde yaşayan Ahmet Şanlı, bahçesindeki fındık ağaçlarına zarar veren kahverengi kokarcanın popülasyonunun son yıllarda hızla arttığını ve fındık ürünlerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Şanlı, fındıkların hasat edilemeyecek kadar kötü durumda olduğunu ifade etti.

Ünzile Bahadır da kahverengi kokarcanın fındık dışında fasulye, biber, patlıcan ve meyve ürünlerine zarar verdiğini, evlerine de sık sık girdiğini aktardı. Bahadır, kendi imkanlarıyla böcekle mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi. (AA)