Köprü ve otoyollara zam açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmadığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2023’te köprü ve otoyollara zam yapılmadığını açıkladı.

KMG’den yapılan açıklamada, köprü ve otoyollara 2023’te zam geldiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Karayolları kendi işlettikleri veya Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmadığını duyurdu.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA YAPTILAR

KGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur”

İlginizi Çekebilir Taksiciler zamların ardından taksimetre güncellemesi için sıraya girdi