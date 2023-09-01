Köylü pazarından eser kalmadı

Eskiden her yer pahalı olsa bile sebze ve meyve başta olmak üzere birçok yiyeceğin ucuza satıldığı köy pazarları, artık bu özelliğinden uzaklaştı. Köylü üreticilerin yetiştirdiği ürünlerin satıldığı pazardaki fiyatlar da marketlere yaklaştı.

Mustafa SARIİPEK

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Bir zamanlar sebze ve meyvelerin diğer pazarlardan daha ucuz ve aynı zamanda organik olması sebebiyle tercih edilen eski köylü pazarlarından artık eser yok.

Eskiden her yer pahalı olsa bile sebze ve meyve başta olmak üzere birçok yiyeceğin ucuza satıldığı köy pazarları, artık bu görüntüsünden uzaklaştı. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar, en ucuz alternatif olarak bilinen köy pazarlarının imajını değiştirdi. Üretici de alıcı da sıkıntılı.

NEREDEYSE MARKET FİYATINA YAKLAŞTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde perşembe günleri açılan ve köylü üreticilerin yetiştirdiği ürünlerin satıldığı pazarda fiyatlar neredeyse market fiyatlarına yaklaştı.

Pazarda 30 liranın altında meyve yok. Taze yufkanın tanesi 10, mantar, bamya ve kara incirin kilosu 100 TL. Eskiden ucuzluğuyla bilinen köy pazarları bugün normal semt pazarlarına dönüştü. Özellikle yaz meyve ve sebzelerinde kilo fiyatı 30 liranın altında ürün olmaması herkesin alım gücünü aşırı derecede etkilemiş durumda.

İŞTE KÖYLÜ PAZARINDAKİ BAZI FİYATLAR

Köylü pazarında bir bağ maydanoz en ucuz yerde 20 TL. Taze mısırın koçanı 10-20, ejder meyvesinin tanesi 15-20, avokadonun tanesi 15-25, el açması taze yufkanın tanesi 10, kiloyla satılan ürünlerden peynir 200-385, mantar 100, bamya 100, kara incir 100, taze fasulye 70-80, barbunya 70-90, şeftali 35-50, incir 70-80, sivri biber 50-75, üzüm 35-50, erik 40-50, muz 30-50, armut 40, kayısı 60 lira.

AKŞAM PAZARI TERCİH EDİLİYOR

Marmaris'in kırsal Çamlı Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki üretici Sadike Eraslan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Kendimi bildim bileli üreticiyiz. Bıldırcın yumurtasından tut burada sattığım sebze ve meyveye kadar kendi üretimimiz. Tamam, toprağımız da arsamız da var, kimseye muhtaç olmadan üretiyoruz. Ama o eskidendi, artık kurtarmıyor.

Her şey gerçekten çok pahalı. Ürettiğimizin karşılığını kesinlikle alamaz olduk. Bir de milletten satarken laf duyuyoruz. ‘Çok pahalı’ diyorlar. Ama biz de ucuza mal etmiyoruz ki. Mazotu, elektriği var, üretirken suyu var, pazar kirası var, tohum parası, gübresi derken fiyatlar alıp başını gidiyor. Ben 70 yaşındayım hala çalışıyorum”

Bamyanın kilosu 100 lira olmasına rağmen param yok diyene 80 liraya da verdiğini belirten Eraslan, “Tüketici gerçekten zor durumda. İnsanlar pazara akşam saatlerinde geliyor. Neden? Pazarcının elinde kalan malı daha ucuza almak için. Ne yapalım biz de elimizdeki ürünü paraya çevirmek için artık ne tutturursak satıyoruz. Daha doğrusu satmak zorundayız. Bir de bunun geri nakliyesine para lazım. Ürettiğimi paraya çevirmek için kaça olursa satıyorum” diye konuştu.

İKİ ÜNİVERSİTELİ PAZARDA ÇALIŞIYOR

Marmaris'teki pazarda köylü üreticilere baktığınız zaman genelde kadınlar daha fazla.

Üretici kadınlar ve bazı üniversite öğrencisi olan genç kızlar da tezgahlarda yevmiye usulü çalışarak okul masraflarını karşılıyor.

Bütün üretici ve çalışanların tek ortak sıkıntısı ekonominin kötü gidişi, fiyatların sürekli artış göstermesi. Bu nedenle eskiden 2 kilo alanların artık 1 kilo bile alamayıp yarım kilolara ve hatta tane ile alım gücüne kadar düştükleri dile getiriliyor.

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