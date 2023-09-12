Kozmetik ve gıda takviyesinde faaliyet gösteren 5 şirkete rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, bazı kozmetik ve gıda takviyesi şirketleri hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketler hakkında yürütülen ön araştırmada, şirketlerin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ederek veya internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik bulgular elde edildi.

5 ŞİRKETE SORUŞTURMA

Bu bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Amway Türkiye Ltd. İzmir Şubesi, Ersağ Organizasyon Temizlik Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Tiens İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu’nun soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun’u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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