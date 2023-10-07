Kredi kartı borcu 1 trilyonu zorluyor

Geçim derdine düşen vatandaşlar kredi kartlarına yükleniyor. Kredi kartı borçları 1 trilyon lira sınırına dayandı. Kredi kartı faizlerinin artırılması da harcamaların hız kesmesi için yeterli olmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Tolga UĞUR

Artan hayat pahalılığı oranında yükselmeyen gelirler, vatandaşların kredi kartlarına daha fazla yüklenmesine neden oluyor. Kredi kartı borçları 965 milyar liraya ulaşarak 1 trilyon lira sınırına dayandı. Kart borçları yılbaşından bu yana 514 milyar lira arttı. Seçimlerin ardından politika faizinin kademeli olarak artırılması kredi kartı faizlerinin de hızla artmasına neden olmasına karşın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 2 Haziran haftasından bu yana vatandaşın borcuna 326 milyar lira daha eklendi. Verilere göre, 29 Eylül itibarıyla bireysel kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplamı ise 2.4 trilyon lirayı aştı. Kredi maliyetlerinin, kredi kartı faizlerinden daha fazla olması, harcamalarda kredi kartlarının tercih edilmesine neden oluyor. BDDK'nın verilerine göre, seçimlerin ardından tüketici kredilerinde 82.3 milyar liralık sınırlı bir artış yaşanırken, aynı dönemde bireysel kredi kartları ile yapılan harcamalar 244 milyar liralık artış gösterdi. Vatandaşların bireysel kredi kartları borcu, en güncel veriye göre, 965 milyar liraya ulaşarak 1 trilyon lira sınırına dayandı. Kredi kartı borçları yılbaşından bu yana 514 milyar lira artarken, geçen yıla oranla yüzde 114'lük artış yaşanmış oldu.

TAKSİTSİZ 536 MİLYAR

Kredi kartları borçları arasında temel harcamaların yapıldığı taksitsiz kredilerdeki artış dikkat çekiyor. Ekonomi yönetiminin yaz aylarında kredi kartları taksitlerine sınırlama getirmesinin de etkisiyle taksitsiz kredi kartı borçları, taksitli harcamaları geride bıraktı. 29 Eylül haftası itibarıyla taksitli kredi kartları, seçimlerden bu yana 52.7 milyar lira artarak 429.3 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kartlarındaki taksitsiz harcamalar ise aynı dönemde 191.2 milyar liralık artışla 536.1 milyar liraya çıktı.

Kart faizleri üçe katlandı

POLİTİKA faizindeki artışla beraber borçlanma maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizine göre belirlenen referans orandaki yükselişle beraber, kredi kartlı işlemlerde uygulanan azami akdi faiz oranı, ekim itibarıyla yüzde 3.26'ya çıktı. Bu oran, haziranda yüzde 1.36 seviyesindeydi. Kartlı işlemlerdeki azami gecikme faizi ise son 4 ayda yüzde 1.66'dan yüzde 3.56'ya ulaştı. Kredili mevduat hesaplarında geçerli olan azami akdi faiz oranı, ekimde yüzde 4'ü aşarken, gecikme faizi oranı ise yüzde 4.32'ye yükseldi. Bu oranlar, hazirandaki faiz artırımından önce yüzde 1.36 ve yüzde 1.66 seviyelerindeydi.