Market ve AVM’lerde 113 milyar lira kredi kartı harcaması yapıldı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, haziran ayından bu yana yükselen faiz oranlarına rağmen dar gelirli kesimde kredi kartı kullanımının arttığına dikkat çekti. Ateş, eylül ayında market ve AVM’lerde 113 milyar liralık kredi kartı kullanımı yapıldığını kaydetti.

Veli TOPRAK

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CHP Bolu Milletvekili ve Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, haziran ayından bu yana yükselen faiz oranlarına rağmen dar gelirli kesimde kredi kartı kullanımının arttığına dikkat çekti.

“En yoksul kesimin kullandığı bu kartlar limite dayanmış durumda. Öyle ki bu hesapla asgari ücretli 2 ay içeride gözüküyor” diyen Ateş, eylül ayında market ve AVM'lerde 113 milyar liralık kredi kartı kullanımı yapıldığını kaydetti.

KARTLAR LİMİTE DAYANDI

Ateş, “En son Merkez Bankası'nın politika faizinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından kredi kartıyla borçlanma maliyeti yılsonuna kadar artmayacak denildi. Ancak faizler geçen dönemde zaten önemli oranda artmıştı. Mutfak alışverişini bile borçlanarak yapabilen yoksulun kredi kart esareti mecburen sürüyor. Kredi kartları limite dayandı. Artan borçlar da faiz yükü nedeniyle alarm vermeye başladı” dedi.

Hükümetin enflasyonla mücadele adı altında iç tüketimi baskılamayı odağına alan politikalarına değinen Ateş, şöyle konuştu:

ASGARİ ÜCRETLİNİN BÜTÇESİ 2 AY İÇERİDE

“Yüksek enflasyon ortamında vatandaş geçen aylarda fiyat artışlarının süreceği endişesiyle tüketimi öne çekmişti. Haziran ayı sonrasında faiz artışları çerçevesinde ise ihtiyaç kredisi kullanımı azaldı, bireysel kredi kartlarında borç artışı sürse de hız kesti.

TCMB verileri düşük limitli kredi kartlarında ise kullanımın arttığına işaret ediyor. Gelir artışları sonrası en düşük limitli kredi kartı 25 bin TL ve altını kapsıyor.

En yoksul kesimin kullandığı bu kartlar limite dayanmış durumda… Öyle ki bu hesapla asgari ücretli 2 ay içeride gözüküyor. Ödenemeyerek faize bırakılan borçlar da yine bu kesim için izlenen faiz politikası çerçevesinde korku yaratıyor. Borçlanarak dahi harcama yapmak güçleşiyor.”

MARKET VE AVM'DE 113 MİLYARLIK HARCAMA

Ateş, Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre eylül ayında en fazla kredi kartı harcamasının market ve AVM'lerde yapıldığını, bu kapsamda vatandaşların 263 milyon kez toplam 113 milyar liralık kart kullanımı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yemek harcamaları için 106 milyon kez toplam 32 milyar liralık ve çeşitli gıda alımı için 88 milyon kez toplam 45 milyar liralık kredi kartı kullanımı yapıldığını söyleyen Ateş, eylülde toplam kredi kartı işlem adedinin 780 milyon ve tutarının da 676 milyar lira olduğunu ekledi.

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