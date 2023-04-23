Merkez Bankası doğruyu anlatıyor yanlışı uyguluyor

Merkez Bankası 2018’den bu yana enflasyonun yüksek faize dayalı sıkı para politikasıyla düşürüleceğini anlatıyor ancak tam tersini uyguluyor.

Erdoğan SÜZER

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Talimat doğrultusunda faizi indirip enflasyonu hortlatarak halkı yoksulluğa sürükleyen Merkez Bankası, 5 yıldır enflasyonu düşürmenin yolunun yüksek faizden geçtiğini belirtiyor. Haziran 2018'den bu yana ‘Herkes için ekonomi' adı altında halka ekonomiyi anlatan yayınlar yapan TCMB, enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulanması gerektiğini, sıkı para politikasının ise faiz oranının yüksek olması anlamına geldiğini aktarıyor. Ancak Banka, tam tersini uygulayarak, enflasyon yükselirken bile faizleri düşürüyor. Söz konusu politikaların sonucunda 5 yılda yıllık enflasyon yüzde 15'lerden yüzde 85'lere fırladı, dolar 4.70 TL'den 19.40 TL'ye kadar çıktı.

BÖYLE MÜCADELE EDİLİR

Merkez'in 5 yıldır sadece anlattığı enflasyonla mücadele yöntemine göre, talep artışı ya da kur ve benzeri nedenlerle yaşanan maliyet artışına karşı sıkı para politikası uygulanması gerekiyor. Sıkı para politikasının ise faizleri yükseltmek anlamına geldiğini belirten Bankası, “Sıkı para politikası sonucunda tüketim ve yatırım harcamaları azalır, tasarruflar artar. Böylece toplam talep azalır. Enflasyon beklentileri düşer, TL değer kazanır ve ithal girdi fiyatları düşer” tespiti yaptı.

Faiz kararı 27 Nisan'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 27 Nisan Perşembe günü toplanacak. Aynı gün faiz kararı açıklanacak. Geçen ay ‘deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için' faizi 50 baz puan indiren Banka, mart toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8.50'de sabit tutmuştu.