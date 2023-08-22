Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Ağustos ayı faiz oranında…

Merkez Bankası faiz artışı 250 puan artışla yüzde 20'ye çekilerek devam etmesi bekleniyor. TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini %17.5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti. Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'da açıklancak.

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Erdoğan’ın yakın zamana kadar uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında %19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini %8.5’e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL’nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu. Seçim sonrasında ise döviz satışları devam etse de sistem daha şeffaf bir hale getirildi.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ağustos ayı faiz kararı 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’da açıklanacak.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı %17.5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler %18 ila %20.5 bandında yer alıyor. Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı %25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler %20 ile %30 bandında yer alıyor. Erdoğan’ın yakın zamana kadar uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında %19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini %8.5’e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL’nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu. Seçim sonrasında ise döviz satışları devam etse de sistem daha şeffaf bir hale getirildi. TCMB 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM’nin azaltılmasını amaçlayan adımını bu haftasonu atarken, bankacılara göre bu karar faiz artışlarının sınırlı kalmaya devam edeceğinin de göstergesi.