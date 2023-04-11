Merkez Bankası’ndan katmerli sürgün

Yöneticiler, tenzili rütbeyle başka illere gönderildikleri için dava açtı. Ankara’daki personel önce İstanbul’a sonra Diyarbakır’a, sonra tekrar İstanbul’a, ardından Erzurum’a sürüldü.

Erdoğan SÜZER

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Maaşı da düşen personel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) mahkemeye verdi. Davayı kazanan yöneticiler önce geri çağrıldı ancak hemen ardından başka bir ile yine tenzili rütbeyle gönderildi. Bu tayinler de mahkemelik oldu. Tayine gönderilen yöneticilerin maaşlarının düştüğü, performans ödemesinin yapılmadığı bildirildi.

Sürgün olayı, Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz tarafından soru önergesiyle TBMM üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de ulaştırıldı. Soru önergesine de yansıyan bilgilere göre, bankanın çeşitli birimlerinde 20 yıldır genel müdür yardımcısı olarak çalışan Yusuf Algan, geçmişte memur olan bir şube müdürünün genel müdür yapılması üzerine kurum içi yatay geçişle Ankara'daki teftiş kuruluna başmüfettiş olarak geçti. 2021'in Ağustos ayında teftişe başlayan Algan'a hemen bir ay sonra İstanbul tayini çıktı. Algan İstanbul'da bir yılı dolmadan bu sefer iki alt unvandaki Diyarbakır şubesi müdür yardımcılığı görevine tayin edildi. Diyarbakır'da bir süre çalışan Algan, dava açıp atamayı 4 ay sonra iptal ettirdi. Mahkeme kararını uygulayan banka yönetimi, Algan'ı tekrar İstanbul'a tayin etti.

AYNI GÜN TEBLİĞ

Algan 6 Şubat 2023'te İstanbul'daki görevine başladı. Ancak aynı gün, koltuğa oturduktan 2 saat sonra bu sefer de Erzurum şubesine müdür yardımcısı olarak atandığı tebliğ edildi. Yaklaşık 2 aydır Erzurum'da çalışan Algan, halen bu atamanın iptali için açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor.

Malatya ve Antep yolcuları da bulunuyor

Yusuf Algan gibi yöneticilik yapan üç genel müdür yardımcısından ikisinin yine tenzili rütbeyle Malatya ve Gaziantep şube müdür yardımcılığına atandığı, diğerinin de başuzmanlığa indirildiği belirtildi. Üç kişinin de bu atamalar nedeniyle banka yönetimini mahkemeye verdiği ve konu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığı öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soru üzerine, kimseyi zorla başka yere göndermediklerini söylemişti.