Mersin’de etkili olan dolu, tarım ürünlerine zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ilk belirlemelere göre 1600 dekar tarım alanında zarar oluştu.

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Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu pek çok tarım ürününde ciddi bir zarara neden oldu. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelere göre 1600 dekar tarım alanında zarar meydana geldi.

İlçede dün gece sağanağın ardından başlayan dolu, Kocahasanlı, Üçtepe, Yarenler, Koyuncu, Akdeniz, Fatih, Adnan Menderes, Tabiye ve Alata mahallelerinde etkili oldu.

Bu bölgelerde etkili olan dolu yağışı açık alanda yetiştirilen tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

1600 DEKARLIK HASAR

Kaymakam Aydın Tetikoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yağışın açıkta yetiştirilen fasulye, domates, karnabahar, marul ve narenciyede hasara neden olduğunu belirten Tetikoğlu, “Şu ana kadar 1600 dekar alanda hasar belirlendi” dedi. (AA)

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