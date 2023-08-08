Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar? Aylık akbil ücreti ne kadar?
Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen UKOME toplantısında özel İETT, metro ve metrobüs tarifelerini de kapsayan yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Ulaşım zammı ile birlikte 9.90 TL olan tam elektronik bilet ücreti 15 TL'ye, aylık abonman (akbil) 777 TL'den 1.177 TL'ye çıkarıldı.
Bir süredir gündemde olan İstanbul ulaşım zammı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında karara bağlandı. Toplu ulaşım araçlarından, taksilere kadar yeni zamlar belirlendi.
METRO, METROBÜS, OTOBÜS VE VAPUR ÜCRETİ NE KADAR?
Toplu ulaşım için yüzde 51.52 oranında zam teklifinde bulunuldu. 9.90 TL olan tam elektronik bilet ücreti 15 TL’ye çıkarılması istendi. 4.83 TL olan öğrenci bileti 7.32 TL oldu.
AYLIK AKBİL NE KADAR?
Tam mavi kart aylık akbil 1.177 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 140 liraya yükseldi