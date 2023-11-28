Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar?

Yeni yıla zengin olarak girme hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yılın son döneminde şansını denemek ve 2024 yılına zengin olarak girmek isteyenler 400 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango yılbaşı bileti alacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023’de yapılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 400 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.