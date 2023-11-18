Milyarder konteyner patronundan ‘zorlu dönem’ uyarısı

Dünyanın en büyük üçüncü konteyner hattının milyarder patronu Rodolphe Saade, lojistik sektörünün zor zamanlara girdiği konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Küresel ekonominin önündeki zorluklar pek çok sektörü zorlamaya devam ediyor. Lojistik sektörü de küresel ticaretteki küçülmeden en çok etkilenen endüstrilerin başında geliyor.

Son olarak dünyanın en büyük lojistik patronlarından Rodolphe Saade, sektörün zor zamanlara girdiği konusunda uyarıda bulundu.

DALGALI DÖNEME GİRİLİYOR

Dünyanın en büyük üçüncü konteyner hattının milyarder patronu Saade, pandemi döneminde sipariş edilen yeni gemilerin 2024 yılında hizmete girmesiyle sektörün dalgalı bir döneme gireceği uyarısında bulundu.

Marsilya merkezli denizcilik devi CMA CGM CEO’su Saade, “Sektörümüzdeki zorluk, önümüzdeki yıldan itibaren piyasaya girecek olan bir dizi konteyner gemisinin arz-talep arasında bir dengesizlik yaratma riski taşıması” dedi.

Cuma günü Paris’te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Saade, “Gelecek yıl ticarette düşük bir büyüme bekliyoruz. Denizcilik sektörü bu iniş çıkışlara alışıktır. Tamamen döngüseldir. 2021 ve 2022’de mükemmel sonuçlar elde ettik, şimdi daha normal zamanlara giriyoruz ve bunun için donanımlıyız” dedi.

İŞLER KÖTÜLEŞİYOR

Pandemi patlaması ve mevcut çöküş, sektörde şimdiden bazı yeniden düzenlemelere yol açtı. Bu yılın başında, dünyanın en büyük konteyner hatları olan Maersk ve Mediterranean Shipping, küresel lojistikteki rekabetleri yoğunlaşırken on yıl sonra gemi paylaşım ortaklığını sona erdireceklerini açıkladılar.

Bu yıl üçüncü çeyrekte A.P. Moller-Maersk Grubu, Hapag-Lloyd ve CMA CGM gibi en büyük konteyner hatlarından bazılarının kazançlarında önemli düşüşler gerçekleşti. Şirketler maliyet azaltma planları açıkladı ve denizcilik sektörünün görünümü son aylarda önemli ölçüde kötüleşti. Uzmanlar düşüşün 2024 yılına kadar sürmesinden korkuyor.