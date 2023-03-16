Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatlarına bu gece bir indirim daha gelecek. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine önceki gece de indirim gelmişti.
Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine bugün bir indirim daha gelecek.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim gelecek.
Motorine önceki gece de 71 kuruş indirim gelmişti.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Hafta başında 80 doların üzerinde olan brent petrolün varil fiyatı, dün 73 dolara kadar gerilemişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,56 TL'ye, Ankara'da 19,95 TL'ye, İzmir'de 20,03 TL'ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,52 TL, Ankara'da 20,89 TL, İzmir'de 20,88 TL seviyesinde bulunuyor.