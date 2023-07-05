Motorine zam geliyor

Motorine bu gece bir zam daha geliyor. Dolar kurundaki artış, seçimlerin ardından zam yağmurunu da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,78 TL’ye, Ankara’da 25,23 TL’ye, İzmir’de 25,35 TL’ye yükselecek.

Böylece 28 Mayıs’ta yapılan seçimin ikinci turu sonrasında motorine toplamda yüzde 28 oranında zam gelmiş olacak.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 26,19 TL, Ankara’da 26,64 TL, İzmir’de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.

SEÇİM SONRASI YÜKSELİŞ HIZLANDI

Seçimler öncesinde TCMB rezervleri tüketilerek ve yabancı ülkelerden borçlanılarak yatay seviyeye yakın tutulan döviz kurları, seçim sonrasında hızla arttı. Dolarla birlikte akaryakıt fiyatları da tırmandı.

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde 19,60 TL’yi, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 TL’yi görmüştü. Kur bugün 26,11 TL’yi gördü.

Dolarda artış, sene başından bu yana 7 lirayı, seçimlerin ardından ise 6,5 lirayı aştı. Dolar kurundaki oransal artış ise, seçimlerin ikinci turu sonrasındaki dönem için yüzde 30’u, yılbaşından bu yana ise yüzde 40’ı aştı.

Kurdaki artışın, yüzde 40’a gerileyen resmi tüketici enflasyonunda tekrar yükselişe neden olması bekleniyor.

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