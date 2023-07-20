Motorine zam geliyor

Motorine bu gece bir zam daha geliyor. KDV ve ÖTV zamlarıyla hızla yükselen akaryakıtta bugün bir de kur ve ürün fiyatı artışı kaynaklı zam var. Seçim sonrası iki ayda motorine yüzde 82'lik tarihi zam geldi.

Sozcu.com.tr

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelecek.

Zamda, döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Bu gece benzinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,87 TL’ye, Ankara’da 34,35 TL’ye, İzmir’de 34,53 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,05 TL, Ankara’da 34,53 TL, İzmir’de 34,64 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu serbest bıraktı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 33,87 TL’ye yükseldi.

Motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82’ye ulaştı.

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