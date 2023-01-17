Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Benzine ise dün gece 67 kuruş zam geldi.
Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıta zam gelecek.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruş artış yapılacak.
Dün gece de benzinin litre fiyatı 67 kuruş zamlanmıştı.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,12 TL’ye, Ankara’da 23,34 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,36 TL, Ankara’da 20,62 TL, İzmir’de 20,57 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.