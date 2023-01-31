MTV ödemesi için son gün: MTV ödememe cezası var mı, gecikme faizi ne kadar?

Yeni yıl ile birlikte ücretlerde yüzde 61,5 zam yapılan MTV için son ödeme günü geldi. MTV ödeme işlemleri gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. MTV ödememe durumunda araç sahipleri aylık yüzde 1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir, belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde haciz uygulanabilir, araç bağlanabilir.

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Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV ödeme tutarı, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor. Otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa MTV ödemesi gerekiyor.

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Ocak ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Ocak 2023 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV ÖDENMEZSE CEZA VAR MI, GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir.

MTV NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2023'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2023'de yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 27 Kasım'da Resmi Gazete’de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV'de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu oranda yüzde 11.20 oranında indirim yapılmış ve MTV yeniden değerleme oranı yüzde 36,20'den yüzde 25'e indirilmişti.

2023 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

MADDE 4- (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.





B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.