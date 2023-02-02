Nebati: EYT’nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT'nin bütçeye maliyetini bu yıl için 255 milyar TL olarak hesapladık, kasada hazır duruyor" dedi. Nebati ayrıca, kaynağı belirsiz para girişi, 5'li çete ve enflasyon ile ilgili pek çok konuda da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor” dedi.

Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcileri ve ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

“Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak ‘bu ödemeyi yapacaksın’ dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu” diyen Nebati, “31 Aralıkta biz EYT’nin bu yılki yükünü kasaya koyduk” diye konuştu.

‘EMEKLİYE 1 PUANLIK İYİLEŞTİRMENİN MALİYETİ 19 MİLYAR TL’

Nebati, emekli ve memur maaşlarına yapılan artışın maliyetine ilişkin de konuştu.

“Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira” diyen Nebati, “EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna Kredi Garanti Fonu kefaletleri dahil değil” diye konuştu.

NET HATA NOKSAN ELEŞTİLERİNE ‘ÜZÜLMÜŞ’

Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin ‘net hata noksan’ ile ilgili iddialarının sorulması üzerine de şöyle dedi:

“Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade kendi ülkesine izan eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye’de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm.

Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan birisi o ifadeleri kullanmazdı.

2021 verilerine göre, ABD’deki net hata noksan 137 milyar dolar, 2021de GSYH’ye oranı binde 6, Almanya 60 milyar dolar net hata noksan, GSYHye oranı yüzde 1,4, İngiltere 25,5 milyar dolar yüzde 0,8, Türkiye’nin net hata noksanı 2002de 1,4 milyar dolar binde 2, 2022de bu rakam 21 milyar dolara çıkıyor, GSYH’ye oranı yüzde 1,5 civarında olacak. İngilterenin net hata noksanı da bu dönemde 25 milyar dolardan 69 milyar dolara, Almanyanın 60 milyar dolardan 88 milyar dolara çıktı.”

5’Lİ ÇETEYE SAHİP ÇIKTI: BİR İŞ ADAMI NEREDE TİCARET VARSA…

Nebati, Kılıçdaroğlunun bazı kamu ihaleleri ile ‘5li çete’ olarak tabir ettiği gruplara haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin, şöyle dedi:

“Nitelediği kişiler sadece Türkiye’de iş yapmıyorlar, yurtdışında da iş yapıyorlar, bazı illerde belediyelere de iş yapıyorlar. Bir iş adamı nerede ticaret varsa oraya para kazanmaya gider.

İhaleler şeffaf, işlemler şeffaf, ödemeler bankalar üzerinden yapılıyor. Bu 90’lı yıllarda ‘yeşil sermaye’ denilerek ötekileştirilen bir zihnin dışa vurumudur. Bu tür ötekileştirmeleri yapmak ve Türkiye’yi kara para cenneti olarak nitelendirmek doğru değil. Bunlar ülkeye kasten zarar vermek için kullanılan cümlelerdir.”

‘YAPILANDIRMA 7,9 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR’

Bakan Nebati, yapılandırma ile ilgili sorular üzerine, 40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları olduğunu, bunun da kamu üzerinde bir yükü bulunduğunu söyledi. Bu sebeple yapılandırmada 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde düzenlemeye gittiklerini ve sadece bu düzenlemenin 7,9 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

‘MAZOT VE GÜBRE FİYATLARI GEÇEN YILIN ALTINDA’

Gıda enflasyonunun azaltılmasıyla ilgili soru üzerine de, enflasyona karşı sabit ve dar gelirlilere yönelik ücret artışları yaptıklarını bildiren Nebati, “Gıdada fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

‘MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ ÇOK KUVVETLİ’

Nebati, Türkiye’de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüp görmediklerinin sorulması üzerine de, “Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok” dedi.

6’LI MASANIN EKONOMİSTLERİNE ÇAĞRI

Muhalefetin açıkladığı ortak politikalar metnine baktığını ve enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritalarının olmadığını belirten Nebati, “6’lı Masa’ya da 6’lı Masa’nın ekonomistlerine de açıkça çağrıda bulunuyorum” dedi.

Nebati, şöyle devam etti:

‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diyorlar, bunun için enstrümanlarınız nedir, açıklasınlar. Faiz artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz? Manşet enflasyonla iletişimi nasıl olacak? Bunlarla işsizlik ve kapanan şirket sayısı ne kadar artacak? Dövizle ilgili de IMF’den borç almayı tasarlıyorsanız ne kadar borç alacaksınız? Buna ne kadar faiz vereceksiniz? Bu, ithalatı ihracatı ne kadar etkileyecek? Bunları hiç kullanmıyorlar” diye konuştu. (DHA)

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