Nebati’den KGF ve yatırım destek paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 19 Aralık 2022'de açıkladığı 200 milyar TL'lik Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketin detaylarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 19 Aralık 2022’de açıklanan 200 milyar TL’lik Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketin detaylarını açıkladı.

Nebati, işletmeleri geçmiş borç ödeme davranışları ile teminatlar ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırdıklarını aktardı.

Nebati, kredilerin yüzde 60’ını 3. grup, yüzde 30’unu 2. grup, yüzde 10’unu da 4. grupta yer alan şirketlere kullandıracaklarını ifade etti.

FİRMALAR 5 GRUBA AYRILDI

Nebati’nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

* 200 milyar TL kefalete 250 milyar TL kredi vereceğiz. Tüm bankaların içsel derecelendirmelerini dikkate alan standart derecelendirmeyi oluşturduk.

* Firmaları finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ödemeye göre 5 gruba ayırıyoruz. Kullandırılan kredilere ilişkin ödemelerin doğrudan satıcılara yapılmasını sağlayacağız. Fatura takipleri tamamen elektronik ortamda olacak, amaç dışı kredi kullanımı engellenecek.

TEMİNAT YETERSİZLİĞİ BULUNAN ŞİRKETLERE VERİLECEK

* Kefaletleri kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan şirketlere kullandırmayı planlıyoruz. Kredibilitesi çok yüksek olan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci gruba kredi kullandırımı yapmıyoruz.

* Önümüzdeki dönemde kefaletleri kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan 3. grup ağırlıklı olmak üzere 2. ve 4. gruba kullandırmayı planlıyoruz.

‘KREDİ İLE DÖVİZ ALINMASINI AFFETMİYORUZ’

* Sahte fatura ile belgelendirme, gerçeğe aykırı beyan, kredi ile döviz alınması ve aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarını affetmiyoruz.

* İzleme listesi uygulamasını bunun için hayata geçirdik. Bu firmaların hazine destekli kefalet sisteminden yararlanması söz konusu olmayacak.

* Bugüne kadar açıkladığımız destek paketleri ile firmalarımızın tüm sabit işletme harcamalarını destekleyerek 1 milyon 240 bin firmamıza 599 milyar TL işletme kredisi sağladık.

KEFALET ASGARİ ORANI YÜZDE 70

* Kefalet imkanımızın yüzde 60’ını 3. grup, yüzde 30’unu 2. grup, yüzde 10’unu ise 4. grupta yer alan firmalara kullandırmayı planlıyoruz.

* Destek paketlerimizde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra kefalet oranını asgari yüzde 70 olarak uygulayacağız.

* Fatura ile belgelendirme sürecinin düzgün işletilmemesi ve refinansman gibi durumlarda kredi verenlere yaptırım uygulayacağız.

EYT DESTEK PAKETİ

* 25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

* 10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek sağlayarak, bulundukları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı veriyoruz.

İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

* 35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerimizin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlıyoruz.

* Böylece, firmalarımızın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini hedefliyoruz. Sistem kapsamında ihracatçı işletmelerimizi desteklemek için bugüne kadar yaklaşık 47 bin firmamıza 86,7 milyar TL ihracat kredisi kullandırdık. İhracatçı firmalarımıza her alanda destek olduk ve olmaya devam ediyoruz.

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

* 35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm firmalarımızı destekleyerek mevcut ihracatçı firma sayısını ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerini artırarak cari açığın azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

* Sürdürülebilir kalkınma için yatırımların önemini hepimiz biliyoruz. Bu bakış açısıyla, sistem kapsamında yaklaşık 16 bin firmamıza 42,7 milyar TL doğrudan yatırım kredisi kullandırdık.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PAKETİ

* 7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmaları destekleyeceğiz.

* 1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamasını sağlamayı hedefliyoruz.

EĞİTİM DESTEK PAKETİ

* 10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlayarak faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine destek olacağız.

İNŞAAT DESTEK PAKETİ

* 20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlayacağız.

‘KAMU BANKALARINI ÖVÜYORDUM, GÖRÜYORUM Kİ…’

* 10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarımızı destekleyeceğiz.

* Her toplantıda kamu bankalarımızı çok övüyordum ama görüyorum ki bugün kamu bankalarımız yalnız değiller. Özel bankalarımız da burada. Birlikte çalışacağız.

‘MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER MÜTHİŞ GELİYOR’

Nebati ayrıca, “Limit doldu, artırmaya hazırız. Yeter ki üretin” dedi.

“Sözümüzde durduk. Son 1 haftadır Cumhurbaşkanımız çiftçilerimize açıklama yaptı. Dün esnafımıza da müjdeleri verdi” diyen Nebati, şöyle devam etti:

“Bugün 14 pakette Türkiyedeki kim finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşıyorsa buna da gerekli yolları aştık.

Önümüzdeki hafta bütçe gerçekleşmelerimiz olmak üzere 1 yılın değerlendirmesini yapacağız. Göreceğiz ki, Türkiye ekonomi modeli iyi bir modelmiş.

Önümüzde mücadele edeceğimiz tek alan kaldı. Bundan sonra enflasyonla mücadele en rahat alandayız. Tek bir alanımız kaldı.

Makro ekonomik göstergelerimiz müthiş geliyor. İnşallah parmak ısırttıracağız. 2023 yılına Türkiye’nin 100üncü yılına hayırlı bir merhabayla başlıyoruz. Kamu bankalarımız, özel bankalarımız yalnız değiller.” (SOZCU.COM.TR, DHA, AA)

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