Özgür Demirtaş’tan istifa açıklaması

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden neden istifa ettiğine dair açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Finans profesörü Özgür Demirtaş, Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının gerekçesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, “işlerinin yoğunluğu nedeniyle kendi isteğiyle” istifa ettiğini duyurdu.

Demirtaş, X hesabından paylaştığı mesajda “6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank Yönetim Kurulu Üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan TROL haberlerine itibar etmeyiniz. Hepsi Yalan haber. 6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten” ifadelerine yer verdi.

Sabancı Holding bünyesindeki Akbank'tan bu sabah Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genel müdürlüğe Hakan Binbaşgil yerine Cenk Kaan Gür'ün atandığı duyurulmuştu.

2012 yılından bu yana Akbank'ta genel müdürlük koltuğunda oturan Binbaşgil'in ise yönetim kurulu başkan yardımcısı ve muharras üye olarak atandığı belirtilmişti.

Akbank'ta bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ise görevinden istifasının kabul edildiği bilgisine de KAP açıklamasında yer verilmişti.

Demirtaş’ın istifa kararına dair sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

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