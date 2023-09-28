Petrol fiyatları son bir yılın zirvesinde

Petrol fiyatları, ABD'de stokların kritik seviyelere düşmesi ve küresel açığın genişlediğine işaret etmesiyle 95 dolar seviyesine ulaştı. Piyasalarda güçlenen 100 dolar tahminlerine yenisi eklendi.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin arttığına dair verilerin ve küresel arz daralması endişelerinin etkisiyle yeniden yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya’nın yıl sonuna kadar petrol üretimlerinde kesintiye gitmeleri, gelecek aylarda piyasalarda arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisini artırarak fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Dün 94,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 94,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,36 dolardan alıcı buldu.

ARZ TALEP AÇIĞI BÜYÜYECEK ENDİŞESİ

Arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişelerini destekleyici bir veri de ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (IEA) geldi. IEA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 416 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 586 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de olumlu ekonomik verilerin ülkede talebin artacağı beklentisini güçlendirmesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Ülkede yarın bir haftalık sonbahar festivali tatili başlayacak. Tatilin etkisiyle yolculuk yapanların sayısında ve yakıt talebinde artış olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,07 ile 95,14 dolar aralığının direnç, 94,79 ile 94,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

100 DOLAR KAÇINILMAZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Petrol, ABD’nin referans göstergesinin teslimat noktası olan Cushing’de stokların kritik seviyelere düşmesi ve küresel açığın genişlediğine işaret etmesiyle varil başına 100 dolar sınırına yaklaştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili çarşamba günü yüzde 3,6 artışla mayıs ayının başından bu yana en büyük kazancını kaydettikten sonra bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez kısa süreliğine varil başına 95 doların üzerine çıktı.

Bu ayın başlarında OPEC, dördüncü çeyrekte günde 3 milyon varil kadar ham petrol açığı olacağını öngörüyordu. ABD ve Çin’deki talebin dirençli kalmasıyla piyasadaki birçok kişi, dolar yükselirken ve yüksek küresel faiz oranlarına ilişkin endişeler devam ederken bile 100 dolarlık petrolü kaçınılmaz olarak görüyor.

100 dolar tahminleri her geçen gün artarken son olarak ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson , Brent’in varil başına 100 doları aşmasının an meselesi olduğunu ancak bu kırılmanın kalıcı olmayacağını belirtti.

Patterson “Brent’in varil başına 100 doları kırması an meselesi. Ancak, OPEC+ üzerinde arz kesintilerini hafifletmesi için artan baskı göz önüne alındığında, herhangi bir kırılmanın nispeten kısa ömürlü olacağına inanıyoruz” dedi. (SÖZCÜ-AA)

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