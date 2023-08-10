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Profesör Ulusoy’dan yoksulluk testi

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, 9 maddelik bir yoksulluk testi hazırladı.

Yayınlanma: 06:00 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Profesör Ulusoy’dan yoksulluk testi

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Ulusoy, sabah notları olarak paylaştığı ekonomik testte, kullanıcıların verdiği yanıtlara göre maddi durumunun belirlendiğini belirtti.

9 MADDE

Ulusoy'un “Kendinizi test edin!” diyerek paylaştığı 9 madde, “İpotek, kira ödemeleri, faturalar, diğer borçlar”, “İki hafta evden uzakta tatil”, “İki günde bir et, tavuk, balık yemek”, “Beklenmeyen finansal giderler”, “Bir telefon satın alma”, “Bir TV satın alma”, “Bir çamaşır makinası satın alma”, “Bir araba satın alma”, “Evi yeterince sıcak tutarak ısınma” diyerek sıraladığı harcama kalemlerinden oluştu.

Prof. Dr. Ulusoy, “Bunların en az üçünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz denir. En az dördü içinse, ciddi yoksun sınıfına girersiniz” ifadelerini kullandı.

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