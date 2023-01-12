Özel okullara soruşturma… AKP’li eski Milli Eğitim Bakanı’nın okulu da var

Rekabet Kurumu, İstanbul'daki özel Fransız liseleri Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame de Sion, Saint Michel ve Sainte Pulchérie hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Kurum ayrıca Ankara merkezli bazı özel okullar hakkında da soruşturma açtı.

Sozcu.com.tr

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Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarının fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak bu liseler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ANKARA MERKEZLİ OKULLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu’ndan yapılan bir başka açıklamada ise İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Hakkında soruşturma açılan okullar şöyle:

1. ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,

2. Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

3. Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,

4. ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,

5. Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

6. Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,

7. Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

8. Yükselen Koleji Eğitim AŞ

SORUŞTURMA NEDEN AÇILDI?

Rekabet Kurumu açıklamasında soruşturma hakkında detaylı bilgi verilmese de İlgili kanun rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmalar ve uyumlu eylemleri yasaklıyor.

ESKİ BAKANIN OKULU DA LİSTEDE

Soruşturma açılan okullar arasında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2002 yılında 10 bin TL sermayeyle kurduğu, 2020 yılında sermayesi 15 milyon TL’ye çıkan Maya Kolejleri (Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.) var. Selçuk, Temmuz 2018-Ağustos 2021 tarihleri arasında AKP’den Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.