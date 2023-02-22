Sanayide kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı şubatta azaldı.

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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Mart 2021 sonrasındaki 23 ayın dibi olarak kayıtlara geçti.



KKO verileri, 2023 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1678 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar Merkez Bankası tarafından toplulaştırılarak değerlendirildi.

Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat'tan itibaren derlenmiş olup depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87,0 iken Şubat ayında yüzde 61,1'e geriledi.



ARA MALI ÜRETİMİNDE AZALDI

Ocakta yüzde 75,6 olan ara malı üretimindeki kapasite kullanım oranı, şubatta yüzde 74,9’a geriledi. Yatırım mallarında ise bu oran ocakta yüzde 77 iken şubatta yüzde 78,1 oldu. Tüketim mallarında da aynı dönemde 0,1 puanlık artış kaydedildi ve KKO yüzde 73,1’e yükseldi.

Dayanıklı tüketim mallarında oran 0,7 puan artışla yüzde 71,4’e yükselirken, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73,4’lük seviye korundu.

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