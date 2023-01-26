Seçim öncesi belediyelere gelir dopingi

Belediye gelirlerini artırmak, köylerde Emlak Vergisi muafiyeti ve ucuz su teşviki için yeni düzenleme yapılacak. Belediyelere sağlanan bütçe desteklerindeki kesintiler ile belediye şirketlerinin yapacağı borçlanmalara yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yasa çıkarılacak.

Erdoğan SÜZER

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Seçim için dört koldan müjde yağdırmaya devam eden iktidar bazı belediyelerin gelirlerini artırmak, köylerde de Emlak Vergisi muafiyetini uzatma ile ucuz su teşvikinin devamını sağlayacak yeni düzenleme hazırladı. Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde 14 büyükşehir sınırları içerisinde bulunan köylerde Emlak Vergisi muafiyeti ile ucuz su destekleri 2025 yılı sonuna kadar devam edecek.

AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre, belediyelere sağlanan bütçe desteklerindeki kesintiler ile belediye şirketlerinin yapacağı borçlanmalara yönelik kısıtlamalar için Anayasa Mahkemesi'nin uyarıları doğrultusunda yeni kanun çıkarılacak. CHP'nin itirazları doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uyarlanan yeni düzenlemenin seçim öncesi iktidar ve muhalif partilerin yönetimindekiler dahil tüm belediyeler için gelir yönünden olumlu olduğu ifade edildi.

Yasa teklifine göre, il özel idareleri ve bunların bağlı olduğu kuruluş ve yüzde 50'den fazlasına sahip oldukları şirketleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş ve şirketler, yapacakları borçlanmalarda bazı kısıtlamalara tabi olmayacaklar.

2025 SONUNA KADAR MÜJDE

Teklifle ayrıca 14 büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olan mahallelerde bina, arsa, arazi ve meskenlerle zirai üretim amaçlı bina, arsa ve arazilerden 2025 yılı sonuna kadar Emlak Vergisi alınmayacak. Buralardaki ticari, sınai ve turistik amaçlı binaların Emlak Vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Ayrıca içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde 2025 yılı sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Kıyıya otopark yapılabilecek

Düzenlemeyle ayrıca Kıyı Kanunu değiştirilerek kıyılarda açık otopark ve açığa çıkmayan yeraltı otoparkı yapılmasının önü açılıyor. Otoparklar dolgu alanlarında ve dolgu yüzeyinden görünmemek şartıyla yapılabilecek. Teklifle ayrıca serada sebze ve meyve üretiminin yapılmasını desteklemek amacıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de kurulacak. Seraların üretime başlamasıyla doğrudan 2 bin dolaylı yoldan 5 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor.