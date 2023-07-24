Seçimin faturası çok ağır oldu: Borç stoku bir ayda 882 milyar TL arttı

Seçimin ardından döviz kurları ile birlikte merkezi yönetim borç stoku da patladı ve bir ayda tam 882 milyar TL arttı. Borç artışına, seçim sonrası vergi ve harçlarda tarihi artışlar eşlik etti.

Sozcu.com.tr

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14-28 Mayıs seçimleri sonrasında döviz kurları ile birlikte borç stokunda da tarihi artış kaydedildi.

Merkezi yönetim borç stoku haziranda bir önceki aya göre tam 882 milyar TL’lik rekor artışla 5 trilyon 617 milyar TL’ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, TL cinsi borç stoku haziranda 71,3 milyar TL artışla 1 trilyon 846 milyar TL’ye ulaşırken, döviz cinsi stok 810,7 milyar TL artışla 3 trilyon 772 milyar TL’ye ulaştı.

Borç stokunda son bir yılda nominal artış 2 trilyon 185 milyar TL, oransal artış yüzde 63,7 oldu.

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE BORÇLAR UÇUŞA GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı tarih olan Temmuz 2018’de merkezi yönetim borç stoku 970 milyar TL idi.

5 yılda stok yaklaşık 5 katlık artışla 5,6 trilyon TL’ye yükseldi.

Bu dönemde TL’nin değerinin hızla düşmesi, borç stoku artışında etkili oldu.

SEÇİM SONRASI DOLAR ‘SERBEST’ BIRAKILMIŞTI

Seçimler öncesinde Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüketilerek ve yabancı ülkelerden borçlanılarak yatay seviyeye yakın tutulan döviz kurları, seçim sonrasında hızla arttı.

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs’taki seçim öncesinde 19,60 TL’yi, 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 seviyesini görmüştü.

Haziran sonunda 26 lirayı aşan dolar kuru, temmuzda da yükselişini sürdürdü ve 27 lirayı aştı.

Dolardaki artışla birlikte borç stoku artarken, vergi ve harçlara da tarihi zamlar yapıldı.

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