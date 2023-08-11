Sektörlerin toplam ciroları haziranda yüzde 53,4 arttı
TÜİK, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirolarının haziranda aylık yüzde 5,9, yıllık yüzde 53,4 arttığını açıkladı. Aylık en yüksek ciroyu inşaat sektörü yaparken, yıllıkta ise sanayi sektörü başı çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 Haziran’da yıllık yüzde 53,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 arttı.
AYLIK EN YÜKSEK CİROYU SANAYİ SEKTÖRÜ YAPTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Haziran ayında aylık yüzde 5,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 10,7, inşaat ciro endeksi yüzde 3, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.