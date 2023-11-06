SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

SGK hizmet dökümü sorgulama sonucu, sigortalının çalıştığı işyerleri, işveren bilgileri, sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri, prim ödeme gün sayısı, hizmet süresi ve prim tutarları gibi bilgileri içeriyor. SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.

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SGK hizmet dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primlerin ve çalışma sürelerinin belgelendiği bir kaynak. Bu döküm, kişinin çalıştığı dönemleri, ne kadar prim ödediğini, emeklilik hakkını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma durumunu gösteriyor. Bu nedenle, SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi, bireylerin geleceğe yönelik planlarını yapmalarına yardımcı oluyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden veya SGK’nın internet sitesinden yapabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulama

e-Devlet Kapısı’na giriş yapın.

Arama çubuğuna “SGK hizmet dökümü” yazın ve çıkan sonuçlardan “4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay)” seçeneğini tıklayın.

Kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.

Açılan sayfada “İşyeri ve Hizmet Bilgileri” sekmesini seçin.

Sorgulama yapmak istediğiniz dönemi seçin ve “Sorgula” butonuna tıklayın.

SGK internet sitesi üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulama

SGK hizmet dökümü sorgulama sonucu, sigortalının çalıştığı işyerleri, işveren bilgileri, sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri, prim ödeme gün sayısı, hizmet süresi ve prim tutarları gibi bilgileri içermektedir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ FAYDALARI

SGK hizmet dökümü sorgulama, sigortalıların iş geçmişlerini ve sigortalılık durumlarını takip edebilmeleri için önemli bir işlemdir. SGK hizmet dökümü, aşağıdaki işlemlerde kullanılabilmektedir:

Emekli maaşı başvurusu

İşsizlik maaşı başvurusu

Sigortalı olarak çalışmanın süresini ve prim ödeme gün sayısını öğrenme

Doğum, ölüm, hastalık gibi durumlarda sigortalılık durumunu öğrenme

Kredi başvurusu sırasında sigortalılık durumunu belgeleme

SGK hizmet dökümü sorgulamada dikkat edilmesi gerekenler