Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Seçim öncesi…

Emeklilere Ramazan ve kurban bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyeye de memur maaş zammı oranında ve yüzde 30 zam yapılması gündeme geldi.

Veli TOPRAK

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11 Mayıs 2018'de ilk defa verilen bayram ikramiyesi bin lira olarak başladı. Üç yıl boyunca hiçbir artış olmayan ikramiye 2021 yılında sadece yüzde 10 artışla bin 100 liraya çıkarıldı.

Memur ve emekliye verilen yüzde 30'luk artışın ikramiye için de uygulanması halinde 330 liralık artış gerçekleşecek. Bu oran dikkate alınırsa ikramiye bin 460 liraya yükselecek.

2 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Kulislerde, seçim yılı olması nedeniyle daha farklı bir artış yapılabileceği belirtiliyor. İktidar partisinin bayram ikramiyesini 2 bin lira çıkarabileceği kaydedildi.

2018 yılından itibaren verilen ikramiye her sene enflasyona göre güncellenseydi 3 bin 200 TL olacaktı. Ancak 5 yılda sadece yüzde 10'luk artışla 100 lira artırıldı. Ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ikramiyeden EYT'lilerin de dahil olmasıyla 16 milyona yakın kişinin faydalanması bekleniyor.

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