Starbucks’tan yüzde 20 zam

Kahve zincirlerinden Starbucks, ocakta yaptığı zamların ardından tekrar zam kararı aldı. Buna göre ürünlere ortalama yüzde 20 zam geldi.

Sozcu.com.tr

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Starbucks, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı.

Zamlar sosyal medyada gündem olurken zamlı listeler de paylaşıldı.

Buna göre Starbuck ürünlerine ortalama yüzde 20 zam yapılırken bazı zamlar yüzde 20’yi aştı.

FİLTRE KAHVE 49 LİRAYA ÇIKTI!

Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 32 liradan 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı da 36 liradan 44 liraya, büyük boy ise 41 liradan 49 liraya yükseldi.

Americano’nun fiyatları ise küçük boyda 42 liraya, orta boyda 47 liraya ve büyük boyda 53 liraya çıktı.

Küçük boy Mocha fiyatları 53 liradan 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 67 liradan 79 liraya çıktı.

SOĞUK İÇECEKLER DE ZAMLANDI

Starbucks’ın soğuk içeceklerinden Berry Hibiscus Refresha’nın küçük boyu 62 lira, orta boyu 69 lira, büyük boyu da 76 liradan satılacak.

Cool Lime Refresha’nın fiyatları ise küçük boyda 62 lira, orta boyda 69 lira, büyük boyda 76 lira oldu.

Iced Latte’nin küçük boy fiyatı 48 lira olurken, büyük boy fiyatı ise 61 lira oldu.

Iced White Chocolate Mocha’nın büyük boyu ise 80 TL’ye ulaştı. Bu fiyat orta boyda 72 lira olurken küçük boyda 63 lira oldu.

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