Tarım ürünleri rekoltesi ve gıda fiyatlarında El Nino tehdidi

El Nino'nun yerel hava durumu üzerindeki etkisinin Türkiye'ye de ulaşacak olması, tarımsal üretimde verim ve rekolte kaybına ilişkin endişeler oluşturdu. Dünyada ekili arazilere zarar vermesi beklenen El Nino'nun Türkiye'de ise özellikle sulu tarım alanları ile meyve-sebze ekimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Gamze BAL

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Her geçen yıl tarımsal kuraklığın daha da şiddetlenmesi sorunuyla karşı karşıya kalan Türkiye tarımı, şimdi de El Nino tehdidiyle karşı karşıya.

İki ila yedi yıl aralıkla düzensiz olarak meydana gelen El Nino’nun yerel hava durumu üzerindeki etkisinin Türkiye’ye ulaşacağı belirtildi.

Afrika sıcaklarının bu haftanın ortası itibarıyla Türkiye’yi de vurması, ortalama sıcaklıkların dünyanın geri kalanıyla birlikte Türkiye'de de yükselmesi beklenirken; El Nino’nun bir diğer etkisinin de aşırı yağış, sel ve dolu şeklinde kendisini göstereceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Baki Remzu Suiçmez, El Nino’nun kuraklık etkisi nedeniyle sulu tarım yapılan alanlarda; aşırı ve düzensiz şekildeki yağış ve dolular nedeniyle de meyve ve sebzelerde verim ve rekolte kayıpları yaşanabileceğine işaret etti.

HANGİ ÜRÜNLERİ ETKİLEYEBİLİR?

Suiçmez, artma ihtimali bulunan sel ile hem üretim alanlarının zarar göreceğini hem de dikili olan her türlü tarım ürününün olumsuz etkileneceğini söylerken; dolunun da özellikle ayçiçeği, şeker pancarı, ikinci ürün olarak ekilen buğday, kavun ve karpuz ürünlerinde rekolte kaybı yaratabileceğini ifade etti.

Doluların seralar üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Suiçmez, örtüaltı tarımda da üretimin olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

‘SOMUT ETKİLERİ OLURSA GIDA ENFLASYONUNU ARTIRIR’

El Nino’dan bağımsız olarak sene başında ilk etkilerine işaret edilen tarımsal kuraklığın, ilk etapta hububat ürünlerini etkilemesi beklense de sebze ekim alanlarını daraltması, meyve ve hatta bal üretiminde de rekolteyi düşürüp, gıda enflasyonunu tırmandırması bekleniyordu.

El Nino’nun hava durumu üzerindeki etkileri bu hafta itibarıyla Türkiye’de görüleceği için tarım ürünleri üzerinde yaratacağı olumsuzlukların ne seviyede olacağı henüz bilinmiyor.

Ancak belirtildiği gibi sulu tarım alanlarında ya da meyve-sebze ekili alanlarda beklenen verim kaybı ve rekolte eksikliklerini yaratması durumunda, zaten 34 aydır üst üste artan gıda fiyatlarına yeni bir artış olarak yansıyacağı belirtiliyor. Bunun da sonbahar aylarında netleşeceği belirtildi.

DÜNYADA DA TARLALARI KURUTMASINDAN KORKULUYOR

El Nino’nun başlamasıyla birlikte sıcak hava dalgasının dünyada da ekili arazileri kurutacağı ve ekinlere zarar vereceğinden endişe ediliyor. Bu korku bazı ithalatçıların stoklar oluşturmasıyla da sonuçlanmış durumda.

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre, El Nino koşulları 7 yıl sonra ilk kez tropikal Pasifik’te gelişti ve Güneydoğu Asya’da kuraklık riski oluşturdu.

ABD’deki Maine Üniversitesi’nin Climate Reanalyzer cihazının verilerine göre, 5 Temmuz ile sonlanan hafta, sıcaklıkların kaydının tutulduğu son 44 yılın en sıcak haftası olarak kayıtlara geçmişti.

EL NİNO NEDİR?

Küresel bir okyanus-atmosfer olayı olan El Nino, okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılıyor.

El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceği ve sıcaklık rekorunun yaşanabileceği düşünülüyor.

GIDA FİYATLARI ZATEN 34 AYDIR ARALIKSIZ ARTIYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatları endeksi haziranda Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise, Türkiye’deki gıda fiyatları Ağustos 2020’den bu yana geçen 34 aydır aralıksız artıyor.

Buna göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olmuş; ENAG'a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 artmıştı.

Haziranda yıllık gıda enflasyonu yüzde 53,92 olarak hesaplanmıştı.

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