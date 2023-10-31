TBMM’de gri liste atışması

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye’yi mali suçlarla mücadele konusunda düştüğü gri listeden çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Şimşek’in TBMM’deki bu sözlerine CHP’li Ağbaba, “Gri listeye kim soktu, CHP mi soktu” diye karşılık verdi.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘Gri liste' atışması yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali suçlarla mücadelenin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz” dedi. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Şimşek'e, “Ülkemizi gri listeye kim soktu Sayın Bakan, CHP mi soktu?” diye karşılık verdi. Ağbaba'nın çıkışı salonda gülüşmelere neden olurken Bakan Şimşek de bu sözleri tebessümle karşıladı.

Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin komisyonda sunumunu yapan Mehmet Şimşek, mali suçlarla mücadelenin temel öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Sağlıklı bir finansal sistemin, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıdığına işaret eden Şimşek, “Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele rejiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, ülkemiz 40 FATF standardının 39'u ile uyumludur. Teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek husus ‘kripto varlıklar' ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalarımız nihai aşamaya gelmiştir. Bu haliyle Türkiye teknik uyumda en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

NAS SİZİ BOZMUŞ!

Bu sözler üzerine CHP'li Ağbaba, Şimşek'e, “Ülkemizi gri listeye kim soktu Sayın Bakan, CEHAPE (CHP) zihniyeti mi soktu? Nas sizi bozmuş herhalde!” diye karşılık verdi. Bu sözler üzerine salonda gülüşmeler yaşanırken Bakan Şimşek de bir süre konuşmasını kesip tebessümle bekledikten sonra gülümseyerek konuşmasını sürdürdü.

VERGİ ZAMMINI ZAMSIZ AÇIKLADI

Bakan Şimşek, önümüzdeki yıl halktan toplayacakları vergi gelirlerini yüzde 73.5 artırarak 7 trilyon 408 milyar liraya çıkaracaklarını söyledi. Şimşek, devasa gelir artışının nasıl sağlanacağına ilişkin ise yılbaşından itibaren halkın üzerine yağacak vergi zamlarından bahsetmeden açıklama yaptı. Şimşek, “Gelirlerde öngördüğümüz bu artışlar; yüzde 61.5'e tekabül eden nominal büyüme, temmuz ayında aldığımız tedbirlerin tam yıl etkisi, vergi denetim ve tahsilattaki etkinlik ile açıklanabilir” dedi.

VERGİ YÜKÜMÜZ ARTACAK İTİRAFI

Şimşek, 2022 yılında yüzde 84 olan vergi gelirlerinin bütçe içindeki payının 2024 yılında yüzde 87.8'e, vergi gelirlerinin milli gelire oranının da yüzde 15.7'den yüzde 18'e çıkmasını beklediklerini ifade ederek halkın vergi yükünün daha da artacağı mesajı verdi.

ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Bakan Şimşek, çalışanları ve emeklilerimi enflasyona ezdirmediklerini, bundan sonra da ezdirmeyeceklerini söyledi. Çalışanlar ve emeklilere enflasyonun üzerinde zamlar yaptıklarını iddia eden Şimşek, asgari ücreti bu yıl yüzde 107.3 oranında artırarak enflasyona ezdirmediklerini, bundan sonra da ezdirmeyecekleri açıklamasında bulundu.