Tekstil patronları özel kur istiyor: Dolar bize 23 lira olsun

Türk hazır giyim üreticileri, rekabetçi kalabilmek ve işten çıkarmalardan kaçınabilmek için özel bir döviz kuru için hükümetten talepte bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hazır giyim sektörü, döviz kurunu sabit tutmaya yönelik hükümet politikalarının maliyetlerini artırdığını söyleyerek rekabeti korumak amacıyla dolar ve Euro için 23-24 seviyelerinde özel bir döviz kuru talep etti.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’te yer alan Taylan Bilgiç imzalı habere göre, hazır giyimciler rekabetçi kalabilmek ve işten çıkarmalardan kaçınabilmek için hükümetten özel bir döviz kuru istedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya’nın verdiği bilgiye göre, hazır giyimciler, işletmeler üzerindeki baskıyı aşmak için geçen ay Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi ve ihracat gelirlerini artırmak için daha zayıf bir lira talep etti.

Kaya, Avrupa’nın durgunlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde, döviz kurunu sabit tutmaya yönelik hükümet politikalarının endüstri maliyetlerini artırdığını söyledi. İhracatçılar, TL’nin geçen yıl yüzde 85’i gören enflasyona göre yeterince değer kaybetmesine izin verilmediğini belirtirken ihracatçılar liranın çok pahalı kaldığından şikayet etti.

23 SEVİYESİNDE DOLAR KURU TALEBİ

Sektör, dokuz aya kadar geçici bir süre için dolar/TL’nin 23, Euro/TL’nin ise 24 civarında olduğu bir döviz kuru uygulamasını desteklediklerini açıkladı. Yetkililerin bu talebi yerine getirip getirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

TL şu anda dolar karşısında 18,77, Euro karşısında 20,1 seviyelerinde işlem görüyor. TL geçen yıl nominal olarak gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösteren para birimleri arasında yer almıştı.

HAZIR GİYİMDE DURGUNLUK BELİRTİLERİ

İmalat sektörü şu anda toplam ihracatın yüzde 94’ünden fazlasını oluşturuyor. Hazır Giyim ise bu sektörün en önemli parçalarından biri. Ancak geçen yılın ikinci yarısında büyümenin tökezlemesinin de etkisiyle sektörün yurt dışına olan mal satışları son aylarda durakladı.

2020’de dünya tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturan ve bir numaralı üretici konumunda olan Türkiye’de hazır giyim, geçen yıl toplam ihracatının yaklaşık yüzde 8’ini kapsadı. Kaya, bu yıl ihracatın 2022 seviyesi olan 21,2 milyar doların altında kalabileceğini söyledi.

Kaya ayrıca “Şirketler bu yıl 100 bin kadar işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabilir. Son 3-4 ayda işletmeler yaklaşık 30 bin çalışanı işten çıkardı” diye konuştu.

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