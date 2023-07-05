Togg’a ilk zam geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları gerekçe gösterilerek yüzde 27 zam yapıldı. Togg teslimatları iki ay önce başlamıştı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

30 Nisan’da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg’a bugün ilk zam geldi.

Togg modellerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 27 zam geldi.

Gelen zamlarla birlikte; 953 bin TL olan Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonunun fiyatı 1 milyon 207 bin TL’ye çıkarken, standart menzilli “V2 RWD”in fiyatı ise ​1 milyon 55 bin TL’den 1 milyon 307 bin TL’ye çıktı.

“V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL’den 1 milyon 537 bin TL’ye yükseldi.

“MAALİYET ETKİLERİ VE FİNANSAL GELİŞMELER” DENDİ

Fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Togg, artışta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmeleri gerekçe gösterdi.

Togg tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.”

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 8,9

Fiyatı 14 Mart’ta ilan edilen Togg için başvurular 16 Mart 2023 tarihinde başlamıştı.

Geride kalan yaklaşık dört aylık dönemde TÜİK’e göre tüketici fiyatları yüzde 8,9 arttı. Togg’un zam oranı ise, dört aylık enflasyonun çok üzerinde oldu.

Togg’un fiyatının açıklanması sonrasındaki dönemde ise dolar kurundaki artış oranı yüzde 37,4 oldu.