TÜİK: Ekonomiye güven kasımda azaldı
TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında ayında 96,1 iken, kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 96,5 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.
Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
EN ÇOK DÜŞÜŞ HİZMET SEKTÖRÜ GÜVENİNDE
Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.