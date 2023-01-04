TÜİK’in enflasyonu markete uğramadı

TÜİK yıllık enflasyonun 20 puan düştüğünü açıklasa da marketlerdeki fiyatlar cepleri yakıyor Yüzde 64.27’lik enflasyona karşın marketlerdeki etiketler yüzde 400’leri bulan oranlarda arttı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Yıl içinde hızla yükselen ve Ekim 2022'de yüzde 85.51 ile 24 yılın rekoruna imza atan enflasyonun baz etkisiyle düşmesi bekleniyordu ancak bir anda 20 puanlık düşüş şaşkınlığa neden oldu. Kasım ayında beklenen baz etkisi kendisini göstermiş, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sınırlı gerileyerek yüzde 84.39 olmuştu. Dün açıklanan yüzde 64.27'lik yıllık enflasyon ise vatandaşı şaşkına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamalarına göre aralıkta enflasyon 20 puan birden geriledi ancak çarşı pazarda böyle bir etkiden söz etmek pek de mümkün değil. Kaldı ki yüzde 36.08 olan 2021 enflasyonunu katlayan 2022 enflasyonundaki düşüş önceki aylara göre sert gibi görünse de pahalılık vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

FİYATLAR UÇTU

2021'in son aylarında artışa geçen enflasyon Ocak 2022 ile birlikte ivmelenirken son bir yıllık dönemde temel ürünlerin market fiyatlarında da uçurum oluştu. 2022'yi zam şampiyonu olarak göğüsleyen kuru soğanın kilogramı Ocak 2022'de 2.48 TL iken bugün 13.5 TL'ye satılıyor. Aynı dönem kış sebzelerinden karnabahardaki fiyat artışı yüzde 183'ü aşarken, et ve peynir fiyatları ise ikiye katlandı. Geçen yıla göre kış meyvesi portakalı yüzde 165 ve yine kış sebzesi ıspanağı yüzde 132 zamlı olarak alabilirken patates, pirinç gibi ürünlerdeki artış da yüzde 100'lerde dolaşıyor.