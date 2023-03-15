Tüketici gününde tüketici isyanı

THD Başkanı Çakar, Türkiye’deki tüketicilerin Dünya Tüketici Hakları Günü'ne mutsuz girdiğini, ülkede tüketici haklarını devletin de şirketlerin de önemsemediğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Tüketici Hakları Derneği (THD) 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gününe Türkiye'deki tüketicilerin mutsuz girdiğini açıkladı.

Türkiye'de tüketici haklarının hem devlet hem de şirketler tarafından hiçe sayıldığını, görevlerin ihlal edildiğini belirten THD Başkanı Turhan Çakar, tüketicilerin sağlık ve güvenlik, bilgilendirilme, temel gereksinimlerini karşılama, zararların karşılanması, aldatıcı ve istismar edici reklamların önlenmesi, sağlıklı çevrede yaşama gibi haklarına ulaşamadığını söyledi.

Çakar, tüketicilerin yüzde 98'inin açlık ve yoksulluk sınırı altında ezildiğini bildirdi.

EZİCİ ÇOĞUNLUĞUNUN BESLENME VE BARINMA SORUNU VAR

Çakar, 6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin, konutların üretiminde ve tüketicilere satılmasında hükümetin, valiliklerin, belediyelerin, müteahhitlerin ve özel yapı denetim şirketlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Tüketicilerin ezici çoğunluğunun yoksul ve dar gelirli olmaları nedeniyle beslenme ve barınma gibi temel gereksinimlerine erişemediğine de işaret eden Çakar, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 60'ının açlık, yüzde 38'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını, hem açlık hem de yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verenlerin oranının ise yüzde 98'e ulaştığını bildirdi.

İSTİSMAR EDİCİ REKLAMLAR YAYGINLAŞIYOR

Çakar, gıda ürünleri başta olmak üzere tüketicilere satılan bir çok malın özellikleri, riskleri hakkında bilgilenme hakkı gereğince tüketicilere doğru ve eksiksiz olarak bilgi verilmediğini, tüketicilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye atan birçok ürünün piyasada satılabildiğini söyledi.

Çakar, tüketicilerin yaşadığı diğer sorunları şöyle sıraladı:

* “Tüketicilerin satın aldığı ayıplı mal ve hizmetlerde zararlarının karşılanması hakkı gereğince, ayıplı olan malın yenisini ya da bedelini istediklerinde, ayıplı hizmetin ise yenilenmesini istediklerinde firmaların olumsuz tutum ve davranışlarıyla karşılaşmaktadırlar.

* İnternet ve sosyal medya ortamları başta olmak üzere birçok ortamda yapılmakta olan aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici ürün reklamları yaygınlaşmaktadır.

* Tüketicilerin yaşadığı kentler başta olmak üzere, doğal ortamlar olan ormanlar, yeşil alanlar ile denizler, göller, akarsular, yeraltı suları, hava kirletilmekte ve tüketicilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ihlal edilmektedir.

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