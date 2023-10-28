Tüketici stoku bıraktı günlük alışveriş yapıyor

Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Migros’un iştirakleri ile 5 senede ikinci bir şirket daha yaratacağını kaydeden Özgür Tort, tüketicinin ise stoklama alışkanlığının bittiğini kaydetti.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi sorası başlayan stoklama ve yüksek enflasyon etkisi ile talebi öne çekme alışkanlığı bitti, tüketici trendleri ihtiyaca dönük günlük alışverişe döndü. Stoklama akımlarının sona erdiğini kaydeden Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Talep daha normalleşti. Tüketicinin alım gücünün risk altında olduğu bir dönemdeyiz. Kampanyalar, alım gücünü artırmaya yönelik uygulanan kampanyalar. Geçtiğimiz yıllarda stoklama amaçlı alımlar gördük. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Enflasyon ile mücadelede, beklenen enflasyon da önemli bir kriter. Düşüş beklentisi oluşmuş durumda. Şimdi alayım dürtüsü yok. İhtiyaç neyse onunla tanımlı” dedi.

FİYAT REKABETİ VURGUSU

Migros'un 70'inci, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tort, 2024'ün ikinci yarısı itibarıyla enflasyonda belirgin bir düşüş görüleceğini aktardı. Perakendeciler için fiyat rekabetinin bir ‘hijyen faktörü' olduğunu kaydeden Tort, bu kadar fiyat bilincinin yükseldiği yerde fiyat rekabeti yapmayanın ayakta kalamayacağını aktardı. “Dünyanın her yerinde yaşanan maliyet enflasyonu var, perakendeci bunu olabildiğince rafa geç yansıtıyor ancak raf stokları ile sınırlı bir yönetme süremiz var. Ürünlerin alış fiyatı değişmeden, satış fiyatını değiştirmeyiz” ifadelerini kullanan Tort, resmi olarak yüzde 75.14 olan gıda enflasyonuna karşılık Migros'un enflasyonun yüzde 70 olduğunu belirtti. Tort, Antalya'dan bir ürün getirmenin sadece lojistik maliyetinin 12-13 TL civarında olduğunu aktardı.

5 yılda yeni bir Migros daha yaratacak

Türkiye'de modern perakendenin önemli oyuncularından Migros'un 70 yılda bir süpermarketten çok öte bir hizmet evrenine ulaştığını kaydeden Özgür Tort, “Migros Grubu her yıl katlanarak büyürken, diğer yanda iştiraklerimiz ve yeni girişimlerimiz 5 yılda ilave bir Migros şirketi daha yaratacak” dedi. İş ortakları ile beraber 3.5 trilyon TL'lik bir iş hacminin oluştuğunu aktaran Tort, 2023'te 6.5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını aktardı. Tort, GES yatırımlarına 100 milyon dolarlık kaynak ayırdıklarını belirterek “Perakendenin sınırlarının dışına çıkıyoruz. Hedefimiz müşteri ile 15 dakikada buluşabilmek” dedi.