Turizmciler: Turistik amaçlı kiralanan evler sektör için sıkıntı yaratıyor

Turizmciler KKTC'nin seyahat taksit sınırlamasının dışında tutulmasını talep etti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kredi kartıyla yurt dışı turizm harcamalarındaki taksitlendirmenin kaldırılması uygulaması seyahat acentalarımızı zorluyor" dedi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turistik amaçlı olarak kiralanan evler sektörümüz açısından ciddi sıkıntılar yaratıyor” dedi. Bağlıkaya turistik amaçlı kiralanan evlerin seyahat acentaları vasıtasıyla turistle buluşması gerektiğini belirtti.

Bağlıkaya, turizm sektöründeki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

‘KKTC DÜZENLEMEDEN MUAF OLMALI’

Yabancı ülkelerdeki taksit sınırlamasını değerlendiren Bağlıkaya, “Kredi kartıyla yurt dışı turizm harcamalarındaki taksitlendirmenin kaldırılması uygulaması seyahat acentalarımızı zorluyor. En azından KKTC’nin bu düzenlemeden muaf tutulması hem Türkiye'deki hem de KKTC'deki turizmciler açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Bağlıkaya, son dönemde BDDK tarafından alınan yurt dışı turlara yönelik kredi kartı taksit sınırlandırılması kararında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlenen paket turların muaf tutulması doğrultusundaki sektör beklentisini dile getirdi.

‘DÖVİZ ÇIKIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL’

KKTC’nin Türk lirası kullanan bir ülke olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“KKTC Türk turizmi için çok önemli bir destinasyon. Siyasi, sosyal ve ekonomik olarak bir ve beraber olduğumuz bir ülke. KKTC’ye giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk lirası harcıyor. Dolayısıyla biz döviz çıkışı söz konusu değil.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından getirilen düzenleme ile kredi kartıyla yurt dışı turizm harcamalarındaki taksitlendirmenin kaldırılması ekonomik önlemler kapsamında anlaşılabilir ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu düzenlemeden muaf tutulması hem Türkiye'deki hem de KKTC'deki turizmciler açısından büyük önem taşıyor.”

‘KİRALIK EVLER CİDDİ SIKINTILAR YARATIYOR’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm amaçlı kiralık konutlarla ilgili mevzuat çalışması içinde olduğunu hatırlatan Bağlıkaya, “Turistik amaçlı olarak kiralanan evler sektörümüz açısından ciddi sıkıntılar yaratıyor” dedi.

Bağlıkaya şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye'ye gelen turist sayısı artıyor ama otellerde doluluklar düşük kalıyor. Söz konusu kiralamaların kontrol ve kayıt altına alınması gerekiyor. Bu çerçevede turistik amaçlı kiralanan evler belgelenmeli ve seyahat acentaları vasıtasıyla turistle buluşmalı. Böylelikle vergilendirmesi, kontrolü ve güvenlik ile ilgili boşluklar ortadan kalkar.” diye konuştu. (AA)

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