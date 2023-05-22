Turizmcinin çıkış umudu yaz aylarında

Turizm sektörü içerde seçim ve deprem, dışarıda ise Rusya’daki ekonomik durum nedeni ile sezona zayıf bir başlangıç yaptı. Sektörde henüz kâra geçilmediği belirtilirken, haziranda hızlı bir geri dönüş bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandeminin yaşandığı 2020 yılı sonrasında ağır koşullar altında açılış yapan, geçen yıl Rusya Ukrayna savaşı ile bir duraklama yaşayan, bu yıl ise deprem ve seçim süreci ile beklediği başlangıcı yapamayan turizm sektörü, sezon açılışı için haziranı bekliyor. Ekonomik sıkıntılar ve uçuş azlığı nedeni ile Rusya pazarının henüz yeterince hareketlenmediğini, seçim döneminin İskandinav ve Orta Avrupa pazarındaki rezervasyonları da etkilediğini kaydeden sektör temsilcileri, yaz döneminde 56 milyar dolar gelir 60 milyon turist getirecek hızlı dönüş için umutlarını hazirana bıraktı.

Hem güneyde hem de Türkiye genelinde Rus turist yokluğunun hissedildiğini kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, uçuş sayısının azığı ile giriş sayısında düşüş yaşandığını aktardı.

“Rublenin dolar karşısında çok fazla değer kaybetmesi, otel fiyatlarının döviz bazında artırılması gibi sebeplerden dolayı Rusya pazarı da şu anda olması gereken yerde değil. Büyük bir açık yaratıyor bu durum bölge için de Türkiye turizmi için de” ifadelerini kullanan Bülbüloğlu, “Hatta İskandinav ve Orta Avrupa pazarı da seçimi bekliyor ki rezervasyon akışı şu an zayıf” dedi. Bülbüloğlu, bazı otellerin henüz kapılarını açamadığını açanlarda da dolulukların beklenen seviyede olmadığını dile getirdi.

SEZONA ZAYIF BAŞLADI

Yaz döneminde özellikle seçim sürecinin geride kalması ile birlikte hızlı bir dönüş beklediklerini kaydeden Bülbüloğlu, hızlı turist girişleri ile 2023 hedeflerinin yakalanabileceğini aktardı. Pandemi ve sonrasındaki dönemlerde de sektörün hızlı geri dönüşleri yakalayabildiğini aktaran Bülbüloğlu, “Hedefi yakalamak için koşturacağız çünkü çok çalışanımız var. Ciddi yatırımlar var. Başlangıcımız biraz zayıf. Çok kötü bir durumda değiliz iyi bir durumda da değiliz” dedi.

“Yüksek enflasyon ve düşük kur arasına sıkıştık”

İç pazarda hareketliliğin yok denecek seviyede olduğunu kaydeden Bülent Bülbüloğlu, insanların tatil alımları için seçim sonucunu beklediğini aktardı. Sektörün henüz sezonu tam olarak açamadığını kaydeden Bülbüloğlu, “Doluluklarımızın belli bir seviyeye gelmesi lazım ki kâr noktasına gelelim. Şu anda da dövizdeki kur baskısı maalesef yaşadığımız enflasyonun getirdiği maliyet artışlarını karşılamıyor. Yüksek enflasyon ile düşük kur arasında kaldık. Konaklama sektörünün en büyük gideri personel, enerji ve gıdada ciddi derecede fiyatlar yükseldi. Bunları dış pazara yansıtamıyoruz zaten sözleşmelerimizi bir yıl önce döviz üzerinden yaptık . İç pazarda da hareket yok” dedi.