Türkiye’nin de aldığı Rus petrolünde büyük indirim

Rusya'nın Ural petrolünün fiyatı Brent petrolün yarısının da altını gördü. Rusya'dan petrol ithalatını katlayan Türkiye'de indirim vatandaşa yansıtılmıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brent petrol ile Rus Ural petrolü arasındaki fiyat farkı giderek açılıyor. Ural petrolünün fiyatı, Brent petrolün fiyatının yarısının da altını gördü.

Bloomberg’in Argus Media verilerinden aktardığına göre, 6 Ocak 2023 tarihinde Brent petrolün varil fiyatı 78,57 dolar iken, Rusya’nın Ural petrolünde fiyat 37,80 dolara kadar geriledi.

37,80 dolar rakamı, G7 ülkelerinin Rus petrolü için belirlediği 60 dolarlık tavan fiyatın da belirgin şekilde altında yer alıyor.

YAPTIRIMLAR SONRASI FARK AÇILDI

Rusya’nın en çok ihracat yaptığı petrol türü olan Ural petrolünün fiyatı ile Brent petrol arasındaki fark Ukrayna savaşının ardından gelen yaptırımlarla açılmıştı.

Petrolde Avrupa pazarını kaybeden Rusya ihracat için Çin ve Hindistan’a yönelirken, fiyatı da kırmıştı. Türkiye de Ural petrolünün en büyük alıcılarından biri olarak öne çıkmıştı.

Bloomberg, Moskova’nın fiyat düşüşü karşısında ne yapacağının henüz bilinmediğini, üretim kesintisinin gelebileceğini belirtti.

Rusya’nın Uzak Doğu ülkelerine ihracatta kullandığı ESPO (Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu) petrolünde ise fiyat 6 Ocak’ta yaklaşık 65 dolar seviyesindeydi.

TÜRKİYE’NİN ALIMLARI İKİYE KATLANDI

Türkiye’nin Rusya’dan petrol ithalatı, indirimli fiyatın etkisiyle 2022’de ikiye katlandı.

EPDK’nın son raporuna göre, Ekim 2021’de 1,1 milyon ton olan Türkiye’nin Rusya’dan petrol ithalatı, Ekim 2022’de 2,2 milyon tona yükseldi. Ekim 2021’de yüzde 26,6 olan Türkiye’nin ithalatında Rus petrolünün payı,

Ekim 2022’de yüzde 51,7’ye yükseldi.

2022 yılında Türkiye’nin toplam enerji ithalatı, 2021 yılına göre yüzde 91,6 artışla 97,1 milyar dolara yükselmişti.

2022’de Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı da yıllık yüzde 105,8 artışla 59,6 milyar dolara yükselmiş ve Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Rusya ilk sırada yer almıştı.

TÜPRAŞ KÂRINI KATLIYOR

Petrol ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle 2022’DE akaryakıt fiyatları sert yükselirken, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş’nin (Tüpraş) kârı katlandı.

2021’in üçüncü çeyreğinde 1 milyar TL olan Tüpraş’ın net dönem kârı, 2022’nin üçüncü çeyreğine yıllık yüzde 1008’lik artışla 11,6 milyar TL’ye yükseldi ve yaklaşık 8 milyar TL’lik piyasa beklentisinin çok üzerinde oldu.

2021’in üç çeyreğinde toplam 2,1 TL net kâr elde eden şirketin 2022’nin üç çeyreğindeki net kârı yüzde 1033 artışla 23,5 milyar TL’ye yükseldi.

Tüpraş’ın Rusya’dan indirimli petrol alıp uluslararası fiyatla akaryakıt satması, kârlarının katlanmasında etkili oluyor.

İlginizi Çekebilir BAE'li şirketten gizemli büyüme: Üç yılda sıfırdan 240 milyar dolarlık değere ulaştı