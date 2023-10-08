‘Tütün, şans oyunları ve içkiden elde edilen vergi 12 bakanlığın bütçesini geçti’

CHP Milletvekili Gürer, 2023 yılının ilk 8 ayında şans oyunları, alkollü içki ve tütün ürünlerinden alınan vergi gelirlerinin toplamının 154,42 milyar TL olduğunu belirterek, “Bu 3 kalemden alınan vergiler sonucunda elde edilen gelir toplamı 12 bakanlığın bütçesini geçmiş durumda” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, alkollü içki, şans oyunları ve tütün ürünlerinden alınan vergi gelirlerindeki artışa dikkat çekmek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına soru önergesi yöneltti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

* 2022 ve 2023 yılının ilk 7 ayında alkollü içecekler, tütün, tütünden mamul ürünleri ve sigara ile şans oyunlarından ayrı ayrı alınan vergi ne kadardır? 2023 yılı sonuna kadar hedeflenen vergi tutarı ne kadardır?

* Dünyada alkollü içecekler, tütün ve tütünden mamul ürünleri ve şans oyunlarında uygulanan vergi uygulamalarında ülkemizde uygulamalarda kaçıncı sıradadır?

* Alkollü içecekler, tütün ve tütünden mamul ürünleri ve şans oyunlarında alınan vergiler hazine tarafından toplanıp kamu çalışanlarına ücret olarak ödenen giderlerde kullanılmakta mıdır? Bu bağlamda bu vergi gelirlerinin ücretlilerin ödemelerinde payı nedir?”

SÜREKLİ ARTIYOR

Özel Tüketim Vergisi kapsamında tütün ürünleri ve alkollü içkilerden alınan vergi tutarı toplamının 2023 Ocak ayında 18 milyar 661 milyon 990 bin TL olduğunu ve bu tutarın 2023 ağustos ayına kadar geçen 8 aylık süreçte yüzde 30 artarak 24 milyar 332 milyon 816 bin TL'ye yükseldiğini belirten Gürer şunları söyledi:

“2023 yılının ocak ve ağustos ayları arasında 5 milyar 670 milyon 826 bin TL arttığı görülmektedir. Şans oyunlarında alınan vergi geliri de artış göstermektedir. Ocak ayında 1 milyon 178 bin 543 TL iken ağustos ayında bu rakam 2 milyar 142 milyon 542 bin TL'ye yükselmiştir. Oransal olarak artışına bakacak olursak yüzde 81 oranında artış görülmektedir.”

‘8 AYDA 154 MİLYAR TL VERGİ GELİRİ SAĞLANDI’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2023 yılının ilk 8 ayında şans oyunları, alkollü içki ve tütün ürünlerinden alınan vergi gelirleri toplamı 154 milyar 427 milyon 530 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 3 kalemde alınan vergilerden elde edilen gelirler tüm vergi gelirlerinin %5'ine tekabül etmektedir. Tütün ürünlerinden 8 ayda toplam 102 milyar 36 milyon 237 bin TL, alkollü içkilerden 39 milyar 937 milyon 837 bin TL ve şans oyunlarından 12 milyar 453 milyon 237 bin TL vergi geliri sağlandığı görülmektedir.” dedi.

‘3 KALEMDEN ELDE EDİLEN VERGİ GELİRİ 12 BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİ GEÇTİ’

Alkollü içki, tütün ürünleri ve şans oyunlarından elde edilen 8 aylık vergi gelirlerinin şu an için 12 bakanlığın bütçesini geçtiğini ve yıl sonunda bu rakamın 3 bakanlık hariç tüm bakanlıkların bütçesini geçeceğini belirten Gürer, “2023 yılının ilk 8 ayında Hazine Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hariç bu 3 kalemden elde edilen vergi geliri toplamı diğer 12 Bakanlığın bütçesini geçmiş durumda” dedi.

Gürer, “2023 yılı sonu ile vergi gelirlerinin Milli Savunma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini de geçerek toplam 14 bakanlığın bütçesinin üzerine çıkacağı görülmektedir” diye konuştu.