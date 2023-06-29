Ümitsizler ordusu büyüyor

TÜİK'in işsizlik verilerine göre yılın ilk çeyreğinde iş bulma ümidini yitirenlerin sayısı arttı. 1 yıldan daha az süredir iş arayanların sayısındaki artış ise istihdamdaki bozulmaya işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı ilk çeyrek verileri göre, iş piyasasının üzerindeki kara bulutların arttığını gösteriyor.

Türkiye’de iş gücüne dahil olmayan 30 milyon 569 bin kişi bulunuyor. İş gücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımlarına bakıldığında ise iş bulma ümidi olmayanların sayısında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor.

2022 sonunda 1 milyon 572 bin olan bu rakam 2023’in ilk çeyreğinde 1 milyon 711 bine çıkmış durumda. İş başı yapabilecek olup iş aramayanların sayısı 1 milyon 295 bin kişi, ev işleriyle meşgul 9 milyon 290 bin kişi bulunuyor.

İŞ ARAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

1 yıldan daha az süredir iş arayanların sayısı 2022 yılının sonunda 2 milyon 723 bin seviyesindeyken 2023 yılının Mart ayı sonu itibariyle bu sayı 2 milyon 834 bin kişiye çıktı.

Bu 2 milyon 834 bin kişiden 1-2 aydır iş arayanların sayısı 1 milyon 423 bin, 3-5 aydır iş arayanların sayısı 857 bin, 6-8 aydır iş arayanların sayısı 429 bin, 9-11 aydır iş arayanların sayısı ise 125 bin oldu.

BİR YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARAYANLAR

TÜİK verilerine göre bir yıl ve daha fazla süreli iş arayanların sayısı da 765 bin. Buna ek olarak 1 yıldan fazla 2 yıldan az iş arayanların sayısı 516 bin, 2 yıldan fazla 3 yıldan az iş arayanların sayısı 155 bin, 3 yıl ve daha fazla süreli iş arayanların sayısı ise 94 bin oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNDE

Aranılan meslek grubuna göre işsizlik verilerine bakıldığında hizmet sektöründeki işsiz sayısı 2022 yılının sonunda 819 binken 2023 Mart sonu itibariyle 867 bine çıktı. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmış olan işsizlerin sayısı 672 binden 722 bine yükseldi. Tesis ve makine operatörleri arasındaki işsiz sayısı 271 binden 303 bine, yöneticilerde ise 46 binden 65 bine çıktı.

NE EĞİTİMDE NE İŞTE…

Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki nüfus 11 milyon 865 bine ulaştı. Bu kişilerin 2 milyon 657 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor. Bu gençlerin 152 bini okuma yazma bilmiyor. 1 milyon 73 bini lise altı bir okuldan, 589 bini ise liseden mezun.

Mesleki veya teknik lise diplomalı 470 bin genç ve yükseköğretim mezunu 397 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda. Boşta olan gençlerin 978 bini erkek, 1 milyon 358 bini ise kadınlardan oluşuyor.

1 MİLYONDAN FAZLA GENÇ İŞSİZ

TÜİK'İN 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Türkiye’de yaşayan 11 milyon 865 bin gençten 5 milyon 250 bini iş gücü piyasasında ve bunların 4 milyon 195 bini çalışırken 1 milyon 55 bini işsiz. İş gücüne dahil olmayanların sayısı ise 6 milyon 616 bin. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 20,1 seviyesinde. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.6, kadınlarda ise yüzde 26.4…