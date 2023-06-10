Üreten değil satan kazanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışveriş yapıp "Fiyatları gayet makul’" dediği Tarım Kredi Kooperatif marketleri zamlarla gündemde… TMO hububat fiyatlarını açıkladı ancak fiyatlar üreticiyi memnun etmedi. Tarım Kredi marketlerindeki hububat ürünlerine ise fahiş zam geldi.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yapıp ‘'Fiyatları gayet makul'' dediği Tarım Kredi Kooperatif marketleri zamlarla gündemde…

TMO hububat fiyatlarını açıkladı ancak fiyatlar üreticiyi memnun etmedi. Tarım Kredi marketlerindeki hububat ürünlerine ise fahiş zam geldi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Çiftçinin ürettiği buğday ve arpaya verilen fiyat ile, buğdaydan üretilen mamule gelen zamlara bakınca acı tablo ortaya çıkıyor. Buğdaya yüzde 36, arpaya yüzde 27 zam yapıldı. Tarım Kredi marketlerindeki ürünlere ise yüzde 215 zam yapıldı'' dedi.

Geçen yıl 13,90 lira olan pilavlık bulgur yüzde 58'lik artışla 22 liraya, 2,5 liralık ekmek 5 liraya, 9,50 liralık buğday unu da, yüzde 68'lik artışla 16 liraya yükseldi.

ÜÇ HARFLİLERİ GEÇTİ

TMO tarafından açıklanan fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını söyleyen Tutdere, “Açıklanan fiyatlar yüzde 36’lık artışa rağmen, üreticilerin beklentilerini karşılamadı. Buğdaya yüzde 36, arpaya yüzde 27 zam yapılırken, çiftçi kuruluşu olduğunu iddia eden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan mamullere yüzde 215'lere varan zamlar yapıldı'' dedi ve şunları söyledi:

“Kârlılıktan ziyade çiftçimizin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı koruması gereken Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bile durum bu haldeyken serbest piyasada çiftçi nasıl nefes alacak?

İktidarın fiyat istikrarı için kurduğu Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kar sevdasında üç harflileri geçti. Hükümetin çiftçiye reva gördüğü artış yüzde 36, kendi marketindeki artış yüzde 215…

Hububat ve mamul ürünlerin fiyatlarında yaşanan orantısız yükseliş, tarım sektörü ve tüketiciler arasında bir denge sorununu ortaya çıkaracak. Tarım sektöründeki sürdürülebilirlik tehlikeye girecek.”

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