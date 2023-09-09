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Vatandaş kredi kartı sınırlaması için ne dedi?

Orta Vadeli Program'a göre, vatandaşların kredi kartı kullanımı, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek. SÖZCÜ TV; kredi kartı kullanımına sınırlama sinyali olarak yorumlanan bu planı, vatandaşa sordu.

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